Milett Figueroa se muestra más unida con las hijas de Marcelo Tinelli: "Las adoro"

Hace unas semanas, se venía rumoreando que la peruana Milett Figueroa y Marcelo Tinelli ya no tendrían una relación sentimental. Todo esto fue desmentido en la alfombra para la presentación de la serie 'Los Tinelli' e incluso, parece que su relación con las hijas de su pareja, ha mejorado.

Milett Figueroa apareció en la alfombra de la nueva temporada de la serie 'Los Tinelli' que se realizó en Punta del Este, Uruguay. La peruana apareció muy radiante y le dio un gran beso a su pareja, dejando atrás los rumores. Luego, saludó a todos los hijos del argentino con un fuerte abrazo dejando que no tendrían ningún problema.

Luego, en una entrevista donde solo estaban Marcelo Tinelli y la modelo peruana, fue consulta sobre su relación con las hijas del popular argentino. Ante ello, Milett aseguró que ella las ama porque las conoce en realidad.

"Yo no siento que me han aceptado o no, siento que es una convivencia en la que los vínculos se van dando día a día. Nada es forzado, nada de que recién llego y ya me están amando, eso no es verdad. Las adoro porque sé cómo son realmente en el día a día", agregó.