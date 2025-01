Deysi Araujo elogia la nueva nariz de Jonathan Maicelo tras cirugía: "Le ha quedado muy bien"

Deysi Araujo no dudó en salir en defensa de Jonathan Maicelo, quien recientemente se sometió a una rinoplastia. La bailarina y exintegrante de realitys mostró su apoyo al boxeador peruano y destacó que tanto hombres como mujeres tienen derecho a hacerse los "arreglitos" que deseen para sentirse mejor consigo mismos.

Deysi Araujo felicita a Jonathan Maicelo por su cirugía de nariz

Durante una entrevista, Deysi Araujo expresó su opinión sobre la cirugía de nariz de Jonathan Maicelo, mostrando su apoyo hacia la decisión del boxeador.

"Sí, he visto que Maicelo se ha operado y me parece genial. Si él se siente feliz y cómodo, pues está bien y adelante. No solo las mujeres tenemos derecho a arreglarnos, los hombres también pueden", comentó Araujo, quien agregó que el resultado de la cirugía le pareció perfecto. "Le felicito porque ha quedado muy bien", destacó Deysi para Trome.

La bailarina resaltó la importancia de que, al igual que las mujeres, los hombres también tienen el derecho de modificar cualquier parte de su cuerpo si eso les hace sentir más cómodos o seguros. De esta manera, Deysi Araujo se mostró a favor de que las personas tomen decisiones sobre su apariencia sin temor a las críticas.

Las reacciones a la cirugía de Maicelo

Desde que Jonathan Maicelo se sometió a la rinoplastia, las redes sociales no han dejado de hablar sobre el cambio. Si bien ha recibido apoyo de algunos seguidores, también ha sido objeto de muchas críticas y comentarios, algunos bromistas y otros más ácidos.

Sin embargo, entre las comparaciones más repetidas estuvo la que lo vinculó con los populares estilistas peruanos Juan y Miguel Barbarán, los "Hermanos Paletazo", quienes también son conocidos por sus transformaciones estéticas.

Los "Hermanos Paletazo" fueron consultados sobre la nueva nariz de Maicelo durante una entrevista en el programa "Amor y Fuego". Ambos tomaron con humor las comparaciones y comentaron que, desde la operación, su celular se había llenado de mensajes y fotos relacionadas con el boxeador.

"Me han reventado el celular, me han etiquetado en miles de fotos. Mi prima me dice 'tienen su trillizo' y así todo el mundo", reveló Miguel Barbarán entre risas.

Aunque las comparaciones entre Maicelo y los estilistas se hicieron populares, los "Hermanos Paletazo" no vieron ninguna similitud entre sus narices y la de Maicelo, a pesar de que ambos cambios fueron drásticos.

"Mi nariz está como un tobogán para arriba, porque obviamente me gusta una nariz más femenina, una nariz que me haga ver más delgado. La de él es más recta, no se parece para nada", comentó Juan Barbarán, dejando claro que su estética es distinta a la de Maicelo.

El apoyo de Deysi Araujo a Maicelo y la reacción de los "Hermanos Paletazo" ponen de manifiesto cómo las transformaciones físicas y estéticas siguen generando debates y comparaciones en el mundo de la farándula, pero también muestran la importancia de apoyar las decisiones personales, sin importar lo que digan los demás.

Deysi Araujo, al igual que muchos seguidores de Jonathan Maicelo, cree que la cirugía de nariz fue un paso positivo para él y que todos tienen derecho a sentirse bien consigo mismos.