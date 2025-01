¿Se 'manda'? Lucía de la Cruz sobre Jonathan Maicelo tras cirugía de nariz: "No es feo, se le verá mejor"

Lucía de la Cruz se pronunció recientemente en apoyo a Jonathan Maicelo, luego de que el boxeador recibiera críticas por su rinoplastia. La cantante aseguró que Maicelo no es feo y expresó que hay que esperar para ver los resultados definitivos.

Lucía de la Cruz defiende a Jonathan Maicelo tras su rinoplastia

Lucía de la Cruz, siempre directa y sin filtros, salió en defensa de Jonathan Maicelo tras las críticas que ha recibido por su reciente rinoplastia. La cantante y actriz mostró su apoyo al boxeador, asegurando que el cambio estético será positivo, aunque aún es pronto para ver los resultados definitivos.

"No es feo, y con el arreglo se le verá mejor. Muchos hablan, pero todavía no se puede ver el resultado porque está hinchado, de aquí a un mes todavía, pero le va a quedar bien porque Maicelo no es feo, es gracioso, y con el arreglo se le va a ver mejor", comentó Lucía con su característico estilo directo y sin rodeos.

Jonathan Maicelo, quien decidió someterse a una rinoplastia, está actualmente en su proceso de recuperación, y como es común en este tipo de cirugías, su rostro aún está hinchado. El boxeador ha mostrado en redes sociales su entusiasmo por los resultados, aunque ha sido claro al mencionar que se encuentra en plena recuperación.

A pesar de las críticas y comparaciones, Maicelo está confiado en que su rostro se verá mejor una vez se haya desinflamado completamente. Lucía de la Cruz, al hablar sobre el proceso, explicó que es normal que aún no se vea el resultado final, y aseguró que, con el tiempo, el cambio será para mejor.

Lucía aclara que no es su tipo. A pesar de su defensa al boxeador, Lucía de la Cruz fue muy clara al afirmar que Jonathan Maicelo no es su tipo. Aunque ella apoya la decisión de él de someterse a la cirugía estética, la cantante dejó claro que no hay interés romántico.

"No, ya es papel quemado", dijo Lucía para Trome, dejando en claro que, aunque es su amigo, no hay atracción.

La cirugía estética de Jonathan Maicelo ha sido un tema de conversación en redes sociales. Mientras algunos apoyan su decisión de mejorar su apariencia, otros han sido más críticos, comentando sobre el cambio físico que ha tenido.

A pesar de las opiniones divididas, Lucía de la Cruz no dudó en defenderlo, destacando que la cirugía es un proceso y que aún es pronto para juzgar los resultados definitivos.

Maicelo y su enfrentamiento con Metiche

Recientemente, Jonathan Maicelo tuvo un tenso momento con Kurt Villavicencio, mejor conocido como Metiche, cuando el conductor de televisión lo cuestionó sobre su bienestar emocional y su cirugía.

En un enfrentamiento en el set, Maicelo, visiblemente molesto, respondió: "Tú no eres psicólogo para opinar de mí. (Soy un comunicador que tiene un programa. No soy psicólogo, pero voy a hablar de tal tema). Ten cuidado con las cosas que dices. Tú no eres psicólogo para dar una opinión de mí, de mi bienestar psicológico".

Este intercambio muestra que Maicelo está lidiando con la presión tanto física como emocional que ha traído consigo la cirugía.

A pesar de las críticas y las tensiones en los medios, Jonathan Maicelo sigue adelante con su proceso de recuperación, confiado en que el tiempo y el cuidado harán que los resultados de su rinoplastia sean un éxito. Mientras tanto, Lucía de la Cruz lo defiende y le da su apoyo en este difícil momento.