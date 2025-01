Grasse Becerra sobre Jonathan Maicelo tras retoques en la cara: "Parece el trillizo perdido de 'Los Paletazo'"

Grasse Becerra no tuvo reparos en criticar los recientes retoques estéticos de Jonathan Maicelo. En una entrevista, la exmodelo expresó su opinión sin filtros, afirmando que los cambios en el rostro del boxeador no han mejorado su apariencia. Becerra incluso comparó el nuevo look de Maicelo con otras figuras públicas.

Grasse Becerra arremete contra Jonathan Maicelo

Grasse Becerra no se guardó nada al comentar sobre los recientes cambios estéticos de Jonathan Maicelo. La famosa figura de la televisión y redes sociales dejó claro que, a su parecer, los arreglos que se hizo el boxeador no fueron para mejorar su aspecto, sino para buscar algo más.

Durante una entrevista, Grasse Becerra fue directa al criticar el nuevo rostro de Jonathan Maicelo, quien se sometió a una operación de nariz.

"Qué tal canje se ha metido, digo qué tal cambio. Cuando lo vi me pareció ver a Carlos Cacho cuando era joven o al trillizo perdido de 'Los Paletazo'", comentó sin filtros.

Becerra no tuvo piedad al señalar que, aunque Maicelo haya experimentado una transformación, no es precisamente para mejor. Sin embargo, también aclaró que su crítica no es personal, sino sobre la apariencia que él proyecta después de sus procedimientos.

"Para la cara no hay canje. Maicelo no es bonito, nunca lo fue, eso él y todo el mundo lo saben. Lo atrayente de él, como estaba antes, es que se le veía macho, varonil, pero ahora parece 'machomenos'", añadió para Trome, dejando claro su punto de vista sobre cómo el boxeador ha cambiado su imagen.

¿Un intento por reconquistar a Samantha Batallanos? Al ser preguntada sobre si los arreglos de Maicelo fueron una estrategia para recuperar a su ex pareja, Samantha Batallanos, Grasse no tardó en dar su respuesta.

"Digo, pero mejor que sigan separados, igual así como está, no creo (que Samantha le haga caso)", afirmó.

Grasse dejó entrever que, a pesar de los cambios estéticos, Maicelo no tiene muchas posibilidades de volver con Samantha Batallanos. También opinó que, al no tener a alguien cercano como consejo, Maicelo pudo haberse dejado llevar por la moda o las expectativas sociales.

"Como ya no está con 'Sami', no tiene quién lo aconseje, pero uno siempre tiene que preguntar, sobre todo si te vas a hacer algo en la cara", puntualizó.

Maicelo y sus retoquitos

La transformación de Maicelo fue tan evidente que hasta el conductor Kurt Villavicencio, más conocido como Metiche, se mostró sorprendido y le preguntó si había usado bótox o algún tratamiento similar. Sin embargo, Maicelo aclaró que solo se había sometido a una rinoplastia.

Pero la rinoplastia no fue el único procedimiento que se realizó el boxeador. La Dra. Fit, quien se encargó de algunos retoques, explicó que Maicelo también pasó por un proceso de "masculinización facial".

"Yo le puse ácido hialurónico, de hecho fueron 15 jeringas, en el contorno mandibular para hacerle una masculinización facial porque su rostro era muy corto", dijo la doctora, dejando claro que la cirugía fue más compleja que solo una rinoplastia.

Los cambios en Jonathan Maicelo siguen siendo tema de conversación en el mundo de la farándula. Mientras algunos elogian su nuevo look, otros, como Grasse Becerra, no dudan en dar su opinión de manera directa y contundente.