Metiche a Jonathan Maicelo tras operación de nariz: "Yo te veo hasta simpático de lo que no eras"

Jonathan Maicelo, el exboxeador peruano, estuvo presente en el programa "Todo se filtra", donde conversó con Kurt Villavicencio, mejor conocido como Metiche, sobre su reciente operación de nariz. A pesar de que la cirugía ha generado una ola de críticas en redes sociales, Maicelo rompió su silencio y mostró su satisfacción con el resultado.

Desde el inicio de la entrevista en "Todo se filtra", Metiche no dudó en destacar lo bien que le había quedado la operación de nariz a Jonathan Maicelo.

"Yo te veo hasta simpático de lo que no eras", expresó con entusiasmo. "A mí parecer, a mi punto de vista, no se te veía con un rostro simpático, pero ahora con el trabajo que ha hecho el cirujano Chamorro, se te ve simpático, agradable, guapo... no guapo, de bonito. Pero ya no se te ve chancado, más joven. Mejor ya no sigo hablando porque la voy a fregar más", dijo Metiche.