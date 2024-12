La Uchulú se destapa en redes sociales y luce impactante figura: "Ya puedo usar lencería"

La Uchulú se sometió a una reasignación de sexo hace unos meses y, tras su regreso a Perú, compartió más detalles sobre el procedimiento que la convirtió en una mujer completa. Recientemente, también mostró los resultados de la cirugía al aparecer luciendo lencería.

La influencer abrió una caja de preguntas en su cuenta oficial de Instagram, donde varias personas le enviaron preguntas y peticiones curiosas. Un seguidor le pidió una foto en la que se viera sexy, y La Uchulú no dudó en mostrarse muy sensual.

Con un conjunto verde, cuyo protagonismo recayó en la parte inferior, la influencer expresó que, tras su reasignación de sexo, se siente segura para usar cualquier tipo de prenda femenina.

La Uchulú posa en lencería

La Uchulú impactó a todos al someterse a una cirugía de reasignación de sexo en Tailandia. Sin embargo, parece que no está muy contenta con el resultado y ha expresado su deseo de realizarse nuevas cirugías estéticas para seguir moldeando su figura y lograr tener el cuerpo de sus sueños.

La influencer de Pucallpa se presentó en el programa América Hoy y lució un espectacular vestido que resaltaba su figura. Además, confesó en una transmisión en vivo que aún está en proceso de recuperación y que su madre la apoya en todos los cuidados que necesita.

"Aún no puedo caminar muy bien, pero estoy muy contenta por todo lo logrado y por cómo me siento y me veo. Cuando llegué a mi tierra, me preguntaron muchas cosas y solo les puedo decir que es la mejor decisión de mi vida y mi madre siempre me apoyó. Tengo que seguir al pie de la letra las indicaciones que me dieron los médicos para que todo funcione correctamente más adelante", expresó.