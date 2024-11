¡Igual que Uchulú! Dayanita revela que se someterá a operación de reasignación sexual

La comediante peruana Dayanita ha sorprendido a sus seguidores al revelar su decisión de someterse a una cirugía de reasignación de sexo en 2025. En una emotiva entrevista con Magaly Medina, la popular figura de la televisión compartió su deseo de vivir plenamente su identidad, siguiendo los pasos de otras personalidades como La Uchulú.

Dayanita, conocida por su participación en el programa 'JB en ATV', planea viajar a Tailandia, un país reconocido por sus avanzados procedimientos en cirugía de reasignación de sexo. Este anuncio marca un hito significativo en su vida personal y profesional, ya que busca convertirse en "una mujer total". Te contamos más detalles en la siguiente nota.

La revelación de Dayanita ha generado una ola de apoyo entre sus seguidores, quienes la han felicitado por su valentía. La conductora Magaly Medina, famosa por su estilo directo, también expresó su respaldo a la comediante en este nuevo capítulo de su vida.

En una reciente entrevista, la actriz cómica reveló su objetivo de someterse a una cirugía de reasignación de sexo, destacando que ha logrado ahorrar la mitad del costo total del procedimiento. La comediante tiene planes de viajar a Tailandia el próximo año, inspirándose en La Uchulú, quien ya ha pasado por esta experiencia.

"Si Dios quiere, el próximo año me voy, voy a hacerme la operación, me convertiré en una mujer total", manifestó con entusiasmo. Aunque aún le falta reunir el monto completo, reafirmó su determinación al afirmar: "He ahorrado la mitad, y el año que viene juntaré el resto", sostuvo decidida.