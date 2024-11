La Uchulú revela que le hizo costosos regalos a sus exnovios: "Le compré una moto y un iphone 15"

La Uchulú utilizó sus redes sociales para compartir sus experiencias amorosas del pasado, sorprendiendo a todos con una revelación inesperada. La influencer aseguró haber hecho costosos regalos a sus exnovios para que se sintieran cómodos y pudieran mantenerse en contacto con ella en todo momento.

La Uchulú revela sus secretos

La influencer publicó varias historias en su cuenta oficial de Instagram, donde relató anécdotas de sus relaciones anteriores. Según contó, en una ocasión intentó llevarse bien con la madre del hijo de su pareja, aun sabiendo que ambos mantenían intimidad cuando él visitaba a su hijo. "La que ve, pero no quiere ver", comentó con ironía.

En otra historia, mencionó que si su novio le decía que no podía verla por la distancia, le compraba una moto para facilitarle el traslado. "Si me dice que no puede ir a verme porque vive lejos, le compro una moto para que no tenga excusa", escribió.

La Uchulú se confiesa

Finalmente, reveló que también regaló un costoso smartphone a uno de sus exnovios. "Si me dice que no tiene celular, le compro un iPhone 15 Pro Max porque la comunicación es importante en una relación", aclaró.

La Uchulú confiesa sus sentimientos

La Uchulú se hará más cirugías

La influencer de Pucallpa se presentó en el programa América Hoy y lució un espectacular vestido que resaltaba su figura. Además, confesó en una transmisión en vivo que aún está en proceso de recuperación y que su madre la apoya en todos los cuidados que necesita.

"Aún no puedo caminar muy bien, pero estoy muy contenta por todo lo logrado y por cómo me siento y me veo. Cuando llegué a mi tierra, me preguntaron muchas cosas y solo les puedo decir que es la mejor decisión de mi vida y mi madre siempre me apoyó. Tengo que seguir al pie de la letra las indicaciones que me dieron los médicos para que todo funcione correctamente más adelante", expresó.

En otro momento, sus seguidores le preguntaron si se haría más operaciones, y ella confesó que tiene en mente realizarse unos cuantos retoques estéticos más.

"Me voy a operar de nuevo, me haré la cintura para que esté más chiquita, me voy a aumentar las pompas y las caderas, para estar más regia", agregó.

De esta forma, La Uchulú dejó en claro que, cuando está enamorada, es capaz de gastar grandes sumas de dinero para hacerles regalos a sus parejas, regalándoles desde celulares hasta vehículos.