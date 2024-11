La Uchulú 'gilea' con el streamer Cristorata durante transmisión EN VIVO: "La próxima vengo en bikini"

La Uchulú generó mucha controversia con su reciente operación de reasignación de sexo en Tailandia, pero ahora que ha regresado a Perú se ha visto en coqueteos con el streamer peruano Cristorata, e incluso los seguidores de ambos rumorean sobre un posible vínculo sentimental en el futuro.

Hace unos días, la influencer anunció a través de sus historias de Instagram que estaría haciendo un streaming con Cristorata. La propuesta que tenían ambos para esa noche estaba basada en la cocina y, mientras preparaban la cena, surgieron varias conversaciones picantes.

En un inicio, Uchulú confesó que tiene ganas de volver a operarse para aumentar sus caderas y glúteos. Sin embargo, lo más sorprendente fue cuando le dijo al streamer que, después de esas cirugías, asistiría a su canal en bikini.

"Me voy a operar de nuevo, me voy a hacer la cintura y me voy a poner glúteos y cadera (...) para el próximo stream voy a venir en bikini", dijo la influencer, dejando impactado al streamer.