La Uchulú revela que se someterá a nuevas cirugías estéticas: ¿Qué 'retoquitos' piensa hacerse?

La Uchulú impactó a todos al someterse a una cirugía de reasignación de sexo en Tailandia. Sin embargo, parece que no está muy contenta con el resultado y ha expresado su deseo de realizarse nuevas cirugías estéticas para seguir moldeando su figura y lograr tener el cuerpo de sus sueños.

La influencer de Pucallpa se presentó en el programa América Hoy y lució un espectacular vestido que resaltaba su figura. Además, confesó en una transmisión en vivo que aún está en proceso de recuperación y que su madre la apoya en todos los cuidados que necesita.