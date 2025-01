Melissa Paredes revela si regresará a conducir en 'América Hoy': "Tengo un contrato que cumplir"

Desde que Brunella Horna anunció su salida de 'América Hoy' a finales de 2024, se ha voceado el nombre de Melissa Paredes como su reemplazo. Ante ello, la actriz se pronunció habló sobre la posibilidad de regresar como conductora de TV.

El año pasado, la empresaria Brunella Horna reveló de manera sorpresiva que dejaba el puesto de conducción del programa 'América Hoy', para poder pasar más tiempo con su hijo y su familia. Ante ello, se han voceado varias artistas que podrían ocupar el lugar de la joven y entre ellos, resaltó el nombre de Melissa Paredes.

Como se recuerda, Paredes formó parte de los conductores del programa de espectáculos hasta el 2021. Esto a causa de haber salido en un ampay con su actual esposo Anthony Aranda, pero en aquel año se encontraba casada con Rodrigo Cuba, el padre de su hija.

Actualmente, Melissa Paredes se encuentra siendo parte del elenco de la serie 'Nina de azúcar' donde hace el papel de 'Sirena' y dirigiendo con su novio su escuela de baile. Ahora, parece que podría regresar nuevamente a conducir el programa junto a Ethel Pozo, Janet Barboza y Edson Dávila.

En una entrevista para Más Espectáculos, esto respondió la actriz: "No, no, por el momento yo no voy a regresar a conducir porque estoy con la novela a full y tengo un contrato que cumplir. (¿No descartas volver a la conducción?) En algún momento, claro sí, ¿no? Ahorita, no, pero quizá más adelante, ¿Quién sabe, no?".