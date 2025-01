¡No se guarda nada! Arturo Chumbe confirma beso con Fabio Agostini y detalla cómo sucedió

El coreógrafo peruano Arturo Chumbe ha causado revuelo al hablar sobre su participación en el programa chileno "Palabra de Honor". En una reciente entrevista, compartió detalles de un inesperado beso con Fabio Agostini y reflexionó sobre la presencia de peruanos en reality shows internacionales.

En una entrevista para el programa "Contra el Tráfico", Arturo Chumbe sorprendió al revelar cómo ocurrió el comentado beso con Fabio Agostini en el reality chileno "Palabra de Honor". La noticia ha generado debate en redes sociales luego de que el coreógrafo dejara entrever este episodio en una conversación previa.

El coreógrafo explicó que el beso se dio en medio de la celebración del equipo de Agostini y que formó parte de una dinámica del programa. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su respuesta al ser consultado si le gustó el beso.

"Fue de broma, él me dio un beso... ¿Pero te gustó o no? (le preguntó Rondón). ¡Cómo no, qué gran español! ¿Cómo no me va a gustar?", dijo entre risas.