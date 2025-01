Fuerte discusión entre Fabio Agostini y chilena implicada en expulsión de Facundo González

El reality chileno "Palabra de Honor", transmitido por Canal 13, sigue acaparando titulares en Chile y Perú tras la expulsión de los participantes Facundo González y su novia, Oriana Marzoli. La última jornada de votaciones estuvo marcada por el impacto de esta polémica decisión, generando intensos intercambios entre los concursantes y dejando a la audiencia dividida.

Durante el último episodio del programa, Fabio Agostini, compañero de Facundo en varios realities, expresó su desacuerdo con la expulsión del argentino. La controversia surgió luego de que González hiciera comentarios ofensivos en una discusión con la chilena Faloon Larraguibel. Sin embargo, en el reciente capítulo, el tema resurgió cuando Agostini se cruzó con Faloon durante una votación.

"Al principio tratamos de conocernos, no se dio, tenemos personalidades muy diferentes. Mi voto va por lo sucedido con Facundo y Oriana. Pienso que no ha sido del todo justo lo que ha pasado... Espero que también haya una sanción para ti", declaró el español, defendiendo a su amigo.

Ante estas declaraciones, Larraguibel no tardó en responder, defendiendo la medida tomada contra el argentino y su pareja. Está situación genero un tenso momento mostrando su apoyo para el español.

"No fue solo esta discusión; es un cúmulo de cosas que se han venido diciendo. Creo que sí se hizo justicia. Si para ti no está justo conmigo, no tienes que reclamarlo", enfatizó la chilena.