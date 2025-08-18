Youna afirma que quiso separarse de Samahara Lobatón en varias ocasiones: "Fingió una parálisis facial"

Tras las acusaciones nuevamente de Samahara Lobatón, Youna se comunicó por medio de una videollamada con el programa de Magaly Medina para defenderse y negar varias de las declaraciones de la hija de Melissa Klug. Además, señala que fue la influencer quien no quería terminar con él y no al revés.

¡Confirma agresiones mútuas!

Durante la entrevista con 'Magaly TV La Firme', Youna se enlazó en vivo desde Estados Unidos para declarar que efectivamente los cinco años que estuvo con Samahara Lobatón fue muy tóxico y tormentoso. Además, que ambos se habrían agredido mutuamente durante todo ese tiempo.

"Sí hubo agresiones mutuas porque no solo hubo agresiones físicas, hay muchos tipos de agresión por ambas partes. No me voy a justificar porque fue un mi época de inmaduro quizás, no es que yo llegaba y la arrastraba como ella dice. Yo estoy súper indignado, es indignante escuchar a una mujer hablar tantas mentiras en la televisión", expresó.

¿Le chantajeaba para que no se separen?

En la conversación, el joven barbero afirma que desde que iniciaron su relación quiso terminarle a Lobatón. Aunque, revela que habría sido manipulado para seguir reteniéndolo aparentemente. Así mismo, niega las acusaciones de Samahara Lobatón cuando dijo que no llegaba a su casa o que llegaba pasado de copas.

"Ella dice que yo nunca quise dejarla a ella, pero desde que comenzamos yo tuve muchísimas intenciones de querer separarme de ella, siempre me manipuló, me chantajeó, siempre tuvo queriendo retenerme para continuar con la relación. Cuando digo que intenté muchas formas de separarme de ella, es porque hablé con muchas personas relacionadas de su entorno", expresó el joven.

Así mismo, cuenta que tuvo problemas con su familia porque le impedían que se separe de la madre de su hija porque en aquel momento no tenía a dónde irse. Esto debido a que supuestamente la influencer estaba peleada con su madre Melissa Klug.

Además, reveló que cuando decidió separarse de Samahara Lobatón, ella se interno en una clínica y habría fingido una parálisis facial. Según cuenta, los doctores le informaron que en sus exámenes no aparecía ningún mal y que la joven estaba ahí porque ella lo quería.

Todo esto habría ocasionado que tanto Youna y Samahara Lobatón se habrían agredido mutuamente durante esos cinco años de relación. Además, que según reveló el joven, desmiente lo dicho por la madre de su hija y que siempre quiso separarse de ella.