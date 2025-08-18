RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡Se defiende!

Youna afirma que quiso separarse de Samahara Lobatón en varias ocasiones: "Fingió una parálisis facial"

En una entrevista en vivo, Youna afirma que Samahara Lobatón aparentemente lo manipulaba para no separarse e incluso, habría fingido una parálisis facial.

Youna afirma que quiso separarse de Samahara Lobatón en varias ocasiones
Youna afirma que quiso separarse de Samahara Lobatón en varias ocasiones (Composición Karibeña)
18/08/2025

Tras las acusaciones nuevamente de Samahara Lobatón, Youna se comunicó por medio de una videollamada con el programa de Magaly Medina para defenderse y negar varias de las declaraciones de la hija de Melissa Klug. Además, señala que fue la influencer quien no quería terminar con él y no al revés. 

¡Confirma agresiones mútuas!

Durante la entrevista con 'Magaly TV La Firme', Youna se enlazó en vivo desde Estados Unidos para declarar que efectivamente los cinco años que estuvo con Samahara Lobatón fue muy tóxico y tormentoso. Además, que ambos se habrían agredido mutuamente durante todo ese tiempo. 

"Sí hubo agresiones mutuas porque no solo hubo agresiones físicas, hay muchos tipos de agresión por ambas partes. No me voy a justificar porque fue un mi época de inmaduro quizás, no es que yo llegaba y la arrastraba como ella dice. Yo estoy súper indignado, es indignante escuchar a una mujer hablar tantas mentiras en la televisión", expresó.

@cortostv01 YOUNA habla de SAMAHARA Lobaton #magalytvlafirme #youna #samaharalobaton #farandulaperuana #fyp ♬ sonido original - Cortos tv01

¿Le chantajeaba para que no se separen?

En la conversación, el joven barbero afirma que desde que iniciaron su relación quiso terminarle a Lobatón. Aunque, revela que habría sido manipulado para seguir reteniéndolo aparentemente. Así mismo, niega las acusaciones de Samahara Lobatón cuando dijo que no llegaba a su casa o que llegaba pasado de copas

Rosángela Espinoza no dudo en delatar a Patricio Parodi: "Ni bien entré a 'EEG', me coqueteó"
Lee también

Rosángela Espinoza no dudo en delatar a Patricio Parodi: "Ni bien entré a 'EEG', me coqueteó"

"Ella dice que yo nunca quise dejarla a ella, pero desde que comenzamos yo tuve muchísimas intenciones de querer separarme de ella, siempre me manipuló, me chantajeó, siempre tuvo queriendo retenerme para continuar con la relación. Cuando digo que intenté muchas formas de separarme de ella, es porque hablé con muchas personas relacionadas de su entorno", expresó el joven. 

Así mismo, cuenta que tuvo problemas con su familia porque le impedían que se separe de la madre de su hija porque en aquel momento no tenía a dónde irse. Esto debido a que supuestamente la influencer estaba peleada con su madre Melissa Klug

Además, reveló que cuando decidió separarse de Samahara Lobatón, ella se interno en una clínica y habría fingido una parálisis facial. Según cuenta, los doctores le informaron que en sus exámenes no aparecía ningún mal y que la joven estaba ahí porque ella lo quería. 

¿Bryan Torres confirmó que Jefferson Farfán le quiso sembrar un ampay? Esto dijo el salsero
Lee también

¿Bryan Torres confirmó que Jefferson Farfán le quiso sembrar un ampay? Esto dijo el salsero

@farandula.lorcha ¡Qué fuerte! 😧🔥 #farandulalorcha #youna #samaharalobaton #chollywood #espectaculos #peruanos #magalymedina #amoryfuego #magalytvlafirme #alejandropizarro ♬ sonido original - FARÁNDULA LORCHA

Todo esto habría ocasionado que tanto Youna y Samahara Lobatón se habrían agredido mutuamente durante esos cinco años de relación. Además, que según reveló el joven, desmiente lo dicho por la madre de su hija y que siempre quiso separarse de ella.

Temas relacionados fingió paralisis facial Samahara Lobaton separarse Youna

Siga leyendo

Lo Más leído

¡Solo duró un mes! Orquesta Candela revela que Paul Michael ya no forma parte de su delantera musical

Falleció Juan Carlos Ramírez, querido actor que participó en 'Rosario Tijeras' y 'La Rosa de Guadalupe'

Abogada de Pamela López se comunicó directamente con Christian Cueva: "Yo quiero escucharte"

Abogada de Christian Cueva responde a Pamela López: "Nos sorprende su reacción tan agresiva"

Así respondió Paul Michael tras su salida de Orquesta Candela: "El que se desespera pierde"

últimas noticias
Karibeña