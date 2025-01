Valeria Piazza explota contra sus seguidores por preguntas incómodas: "No estoy embarazada"

La conductora de televisión Valeria Piazza y su esposo Pierre Cateriano son una de las parejas más estables de la farándula peruana, lo que ha generado especulaciones sobre si planean tener hijos. Sin embargo, los constantes comentarios sobre este tema han comenzado a incomodar a la exMiss Perú.

A través de su cuenta de Instagram, Valeria Piazza decidió aclarar los rumores y expresar su molestia por las preguntas que recibe sobre un posible embarazo. La modelo dejó claro que no está esperando un bebé y detalló que cualquier cambio en su cuerpo puede ser causado por diversos factores, como el aumento o disminución de peso, la hinchazón o alteraciones hormonales.

"¿Por qué en cada publicación que subo me escriben estos comentarios? No, no estoy embarazada. Puedo subir de peso, bajar, estar un día hinchada, con temas hormonales. Hay miles de factores que pueden estar pasando", escribió Valeria en sus historias de Instagram.