Alessia Rovegno grita su libertad tras ruptura con Hugo García: "La soltera más buscada"

La ruptura de Alessia Rovegno y Hugo García dio mucho de qué hablar en todos los portales de noticias de espectáculos. Recientemente, la exreina de belleza confirmó su soltería, gritando a los cuatro vientos que es una de las solteras más buscadas.

La modelo asistió a la boda de Lore y Nacho, dos de sus amigos más cercanos. Para la ocasión, lució un vestido negro con escote en el pecho y la espalda, que resaltaba su esbelta y elegante figura.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que Alessia apareció en un anuncio como una de las solteras más buscadas. El anuncio formaba parte de la decoración de la boda, que simulaba ser un periódico, y Alessia figuraba destacadamente como soltera.

Este hecho no pasó desapercibido para los creadores de contenido en TikTok, como Ric La Torre, quien comentó que mientras la modelo grita su soltería a los cuatro vientos, Hugo García disfruta al máximo su libertad en México junto a Patricio Parodi.

Hace unos días, Hugo García fue captado besando a una joven llamada Emilie Nee durante una fiesta de Año Nuevo en Tulum. Tras ello, los rumores de separación entre el guerrero y la ex Miss Perú se hicieron más fuertes.

Sin embargo, todo ha quedado claro la mañana de hoy, cuando Valeria Piazza entrevistó al periodista Bruno Bernal, quien terminó confesando que ambos decidieron separarse definitivamente y en buenos términos.

Asimismo, indicó que Hugo García ha descartado estar iniciando una relación sentimental con la influencer Emilie Nee, ya que solo son conocidos y el beso no significa absolutamente nada.

Respecto a su ruptura con Alessia, Hugo agregó que no quería hacerlo público como muchas otras figuras de la farándula. Según Bruno, la pareja cortó su relación hace aproximadamente dos meses.