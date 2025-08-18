Génesis Tapia sobre las críticas tras mostrar regalo de Kike Márquez: "No entiendo por qué se arañan tanto"

La vida amorosa de Génesis Tapia sigue siendo foco de atención en la farándula peruana. A pocas semanas de anunciar su separación definitiva de Kike Márquez, tras acusarlo de una nueva infidelidad, la bailarina y aspirante al Congreso generó nuevas especulaciones sobre un posible acercamiento debido a recientes gestos del padre de sus hijos.

Génesis Tapia genera revuelo con regalo de Kike Márquez

Este fin de semana, Génesis compartió en Instagram una historia donde mostró un ramo de flores acompañado de una carta firmada por Márquez. En el mensaje, él le pedía dejar atrás el pasado y darle otra oportunidad a su relación:

"Olvidemos el pasado. ¿Lo intentamos de nuevo? Te amo. Atte: Tu esposo Kike Márquez", se leía en la publicación de la exchica reality.

La imagen desató rápidamente especulaciones sobre un posible acercamiento, a pesar de que semanas atrás la propia Tapia había asegurado que su matrimonio estaba terminado. Frente a los comentarios de sus seguidores, la abogada se defendió con un mensaje donde restó importancia al gesto:

"Tranquilícense, por que se arañan tanto por unas rosas. Yo estoy acá drenándome y entro a mi Instagram y veo que están que la viven. Son solo rosas, por favor, son solo rosas", aseguró.

En otra historia, la modelo promocionaba su negocio de fajas, pero en el reflejo del espejo se veía sentado a Kike Márquez. Una seguidora no pasó por alto el detalle y comentó:

"Dile al de atrás que nos mande flores a todas nosotras también. Lo mereces después del odio que le hemos agarrado". Génesis respondió con humor y crítica: "Qué buena idea, pero aún así merece sufrir mucho más".

Reacciones divididas en redes sociales

El gesto de Kike Márquez provocó una lluvia de críticas en las plataformas digitales. Muchos usuarios recordaron los comentarios previos de Génesis, quienes consideraron contradictorio que criticara duramente a su esposo y ahora mostrara indicios de reconciliación.

"No es serio que un día hables horrible de tu marido y al otro lo defiendas de lo que tú misma diste a conocer. Si lo vas a perdonar, está bien, pero que no te gane el coraje para estar contándolo a medio Perú. ¡Dignidad!", comentó una usuaria. Otra añadió: "Si quieres perdonar, luego no hagas tanto show de digna persona y punto, que al final el infiel no cambia".

Usuarios critican a Génesis Tapia.

Estas reacciones reflejan la percepción del público sobre la relación de la bailarina con el padre de sus hijos y mantienen la atención sobre cada paso que den, generando debate sobre si realmente existirá una nueva reconciliación o si se trata únicamente de gestos aislados.

La interacción de Génesis Tapia con Kike Márquez mantiene encendida la atención mediática. Mientras algunos seguidores interpretan los gestos como señales de un posible regreso, otros critican la aparente contradicción entre sus declaraciones y acciones.