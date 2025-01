¡Confirmado! Hugo García y Alessia Rovegno TERMINARON hace dos meses y mantienen la amistad

Los rumores de ruptura entre Hugo García y Alessia Rovegno han llegado a su fin luego de que el periodista Bruno Bernal confirmara que la pareja terminó su relación hace aproximadamente dos meses y decidieron mantenerse como amigos.

Hace unos días, Hugo García fue captado besando a una joven llamada Emilie Nee durante una fiesta de Año Nuevo en Tulum. Tras ello, los rumores de separación entre el guerrero y la ex Miss Perú se hicieron más fuertes.

Sin embargo, todo ha quedado claro la mañana de hoy, cuando Valeria Piazza entrevistó al periodista Bruno Bernal, quien terminó confesando que ambos decidieron separarse definitivamente y en buenos términos.

Asimismo, indicó que Hugo García ha descartado estar iniciando una relación sentimental con la influencer Emilie Nee, ya que solo son conocidos y el beso no significa absolutamente nada.

Valeria Piazza quedó impactada con la revelación y Bruno indicó que Hugo no quiere presentar a la joven en cuestión, ya que muchos periodistas le pedirían una entrevista y quiere mantener todo en reserva.

Respecto a su ruptura con Alessia, Hugo agregó que no quería hacerlo público como muchas otras figuras de la farándula. Según Bruno, la pareja cortó su relación hace aproximadamente dos meses.