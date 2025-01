Yiddá Eslava suelta el pasado y se renueva tras escándalos con Julián Zucchi: "Aprendí a tener paciencia"

Yiddá Eslava, quien recientemente protagonizó un escándalo con su expareja Julián Zucchi, se mostró decidida a dejar atrás los conflictos y enfocarse en su bienestar para el 2025. En una entrevista, la actriz compartió su reflexión sobre los aprendizajes que ha tenido durante el último año.

Yiddá Eslava pasa la página

Recordando el incidente en el que ambos llegaron a la comisaría por un desacuerdo familiar, Yiddá explicó que, aunque el conflicto fue mediático, su actitud fue siempre buscar una solución. "Yo solo quería resolver el tema, retirar a mis hijos y apoyar a las nanas", dijo la ex chica reality.

Sobre el 2024, Yiddá expresó que fue un año de crecimiento personal. "Aprendí a tener más paciencia, a controlar mis impulsos y a no cargarme responsabilidades ajenas", comentó. Esta reflexión le ha permitido iniciar el 2025 con una mentalidad renovada, enfocándose en la tranquilidad y el autocuidado.

En cuanto al escándalo con Zucchi, Yiddá se mostró molesta por ser señalada injustamente. "No estuve presente cuando ocurrió el conflicto, pero me vi envuelta en la polémica sin razón", afirmó, dejando claro que no es responsable de lo sucedido.

Con una actitud más calmada y madura, Yiddá Eslava promete que este nuevo año será uno de paz y crecimiento personal, alejándose de las peleas y buscando lo mejor para ella y su familia.

¿Yiddá Eslava estará en AFHS?

Durante el programa "Espectáculos de verano", Diego Hurtado le preguntó a Yiddá Eslava si le gustaría unirse a la exitosa serie peruana "Al fondo hay sitio". La actriz sorprendió al confesar que en algún momento la llamaron para forma parte, pero no pudo aceptar.

Yiddá no dudó ni un segundo y respondió con una sonrisa: "Pero por supuesto que sí". A lo que Valeria Piazza, conductora del programa, intervino diciendo: "No, sí la han convocado... A ti te convocaron". Yiddá, con su característico sentido del humor, confesó: "Me convocaron una vez, pero no estaba en Lima. Así que ya estoy presta a que me empiecen a llamar".

Este comentario dejó claro que la actriz está dispuesta a sumarse a "Al fondo hay sitio" si surge una nueva oportunidad.

La conversación sobre el tema continuó, y Yiddá dijo: "Mira, Gigo, escúchame... (Valeria Piazza: Eso es manifestar, está bien, que quiere entrar a "Al fondo hay sitio" en 2025) Sí, vamos a manifestar". Yiddá, sin perder la oportunidad, añadió: "Sí, vamos a manifestar", refiriéndose a Gigio Aranda, el productor de la serie.

De esta forma, Yiddá Eslava abrió la posibilidad de integrarse al elenco de 'Al Fondo Hay Sitio' y empezar un 2025 con nuevo ánimo y dejar en el pasado las peleas con su expareja Julián Zucchi.