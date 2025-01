Yiddá Eslava revela que la llamaron para actuar en AFHS y juega con la idea de qué personaje sería (VIDEO)

Yiddá Eslava, conocida por su paso por la televisión y su participación en "Combate" y "Esto es Guerra", sorprendió a todos al contar que en el pasado fue convocada para participar en la famosa serie "Al fondo hay sitio", pero que no pudo aceptar la propuesta en ese momento porque no estaba en Lima.

La noticia la dio a conocer como conductora invitada en el programa "Espectáculos de verano" junto a Valeria Piazza y Diego Hurtado, donde Yiddá habló con mucho entusiasmo sobre un posible regreso a la pantalla chica. Te contamos los detalles.

Durante el programa "Espectáculos de verano", Diego Hurtado le preguntó a Yiddá Eslava si le gustaría unirse a la exitosa serie peruana "Al fondo hay sitio". La actriz sorprendió al confesar que en algún momento la llamaron para forma parte, pero no pudo aceptar.

Yiddá no dudó ni un segundo y respondió con una sonrisa: "Pero por supuesto que sí". A lo que Valeria Piazza, conductora del programa, intervino diciendo: "No, sí la han convocado... A ti te convocaron". Yiddá, con su característico sentido del humor, confesó: "Me convocaron una vez, pero no estaba en Lima. Así que ya estoy presta a que me empiecen a llamar".