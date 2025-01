¡Pone el parche! Yiddá Eslava rompe su silencio tras ser acusada de no cumplir con PUBLICIDAD

Yiddá Eslava se pronunció tras la denuncia realizada por la emprendedora Karla Álvarez, quien acusó a la actriz de no cumplir con la publicidad prometida a cambio de productos de su chocolatería. La denuncia fue compartida por Samuel Suárez, mostrando la desilusión de Álvarez por la falta de apoyo de Eslava.

En un video publicado por Álvarez, la emprendedora expresó que había enviado una considerable cantidad de productos a la actriz en mayo de 2024, pero nunca recibió la ayuda prometida en redes sociales. Eslava, al enterarse de la denuncia, decidió responder públicamente.

La actriz explicó que nunca tuvo comunicación directa con Karla Álvarez y que, al enterarse del video, subió la publicidad en sus redes. Yiddá aclaró que, aunque había recibido productos de emprendedores, no siempre había solicitado esos productos, y destacó que los envíos se realizaban sin su consentimiento directo.

Eslava también hizo una distinción entre lo que ella considera un "canje" y una "ayuda". Según la actriz, el canje es un intercambio de servicios, mientras que la ayuda no tiene expectativas de reciprocidad. Esta aclaración se dio después de que ella compartiera en redes sociales un mensaje afirmando que solo buscaba apoyar a las madres de familia y sus emprendimientos.

A pesar de la controversia, Yiddá decidió disculparse con Álvarez y le explicó que no había tenido intenciones de perjudicarla. Además, expresó que seguiría apoyando a emprendedores, aunque en esta ocasión hubo un malentendido.

Karla Álvarez, una mujer emprendedora que tiene su negocio de postres llamado 'ChokoMarce', tuvo la necesidad de impulsar su negocio mediante influencers, ya que su hijo estaba delicado de salud y necesitaba costear sus tratamientos.

La emprendedora le escribió a varias creadoras de contenido, incluyendo a Yiddá Eslava, quien le respondió y aceptó trabajar con ella bajo la modalidad de canje. De esta forma, Karla le envió productos a Yiddá para que los promocione en sus historias, pero eso nunca pasó.

"El año pasado he pasado por problemas muy horribles por la salud de mi hijo, por eso me dediqué a emprender desde casa, porque tenía que estar con él 24/7. Salía a trabajar, vendía, y escribí a muchas personas para que me ayuden a publicitar mi marca", contó en un video de TikTok.