Zumba pide a Yiddá y Julián que se tranquilicen por el bien de sus hijos: "Hay que analizar y curar"

Los artistas Yiddá Eslava y Julián Zucchi han estado en muchos conflictos desde su separación, que hace semanas los llevó a terminar en una comisaría. Ahora, su antiguo compañero Zumba de Combate, espera que los padres puedan conciliar por el bien de sus hijos.

Alejandro Benites es conocido como 'Zumba' desde que ingresó al programa de reality 'Combate'. El artista se convirtió en una persona cercana de Yiddá Eslava y Julián Zucchi cuando trabajaban juntos hace muchísimos años.

Ahora que la pareja se encuentra teniendo muchos conflictos, decidió pronunciarse. El artista reveló que tiene un gran cariño hacia sus dos amigos y pide que logren tener paz entre ellos por el bien de sus dos hijos en común, según una entrevista dada para el diario El Trome.

Integrantes de Combate

Como se recuerda, Julián Zucchi y Yiddá Eslava se encuentran en medio de un conflicto legal. Todos sus problemas se volvieron públicos desde que el argentino arrastró a las niñeras de su expareja por unos metros.

Todo este suceso llevó a que los involucrados terminaran en la comisaria y se destaparon varios problemas que tenían hace mucho. Según reveló el exintegrante de Parchis, no ha podido ver a sus hijos desde aquel suceso y se han mantenido en su hogar con Yiddá Eslava.

"Hoy es un día triste, no sé cómo hacer para aceptar, no poder ver ni escuchar la voz de mis hijos, aunque sea por una llamada. Tengo el corazón roto. Están retenidos en la casa (sus hijos) y no los sacan ni a las terapias, no me responden, los tienen encerrados. No me abren ni me responde el teléfono", cuenta.