ExParchis reveló que rompió su amistad con Julián Zucchi y lo acusa de desleal: "Una persona fría"

Juan Pablo Kildoff, conocido como "Juampi", ha revelado un profundo distanciamiento con Julián Zucchi, su excompañero en el icónico grupo infantil Parchís. En una reciente entrevista, Kildoff no dudó en calificar a Zucchi como una persona "fría" y desleal, lo que ha generado revuelo entre los fanáticos de la agrupación que marcó a toda una generación en los años 80.

El grupo Parchís, famoso por sus pegajosas canciones y su colorida imagen, dejó un legado imborrable en la música infantil de habla hispana. Sin embargo, la relación entre Kildoff y Zucchi, que alguna vez fue cercana, ha llegado a un punto de quiebre, lo que ha llevado a Kildoff a afirmar que no participaría en un reencuentro con su excompañero.

En una entrevista reciente con el programa digital ChimiChurri de Trivu TV, Kildoff abordó su actual relación con Zucchi, destacando un notable distanciamiento entre ambos. A pesar de la cercanía que compartieron durante su etapa en Parchís, el lazo que los unía parece haberse desvanecido por completo, según las afirmaciones de Juampi.

Kildoff se mostró firme al abordar su relación con Zucchi, afirmando: "Yo no puedo hablar mucho, podría decir un montón de cosas". A pesar de no ofrecer detalles concretos, el entrevistado indicó que su distanciamiento se origina en actitudes que considera incompatibles con su personalidad.

"Por un tema de ser desleal. No puedo compartir con alguien que es desleal, una persona fría", afirmó Kildoff, quien destacó que actualmente busca rodearse de personas alineadas con sus valores. "Estoy en un momento de mi vida donde no soy como muchos que ponen una historia en Instagram y dicen: 'prefiero este año pasarlo amigándome con la gente para sanarme'. No creo en ese tipo de pensamientos".