Giselo siempre quiso una bicicleta por Navidad y recibió un inesperado regalo: "Esto sí es venganza"

La Navidad llegó con sorpresas en "América Hoy", pero no todas fueron las que los conductores esperaban. El popular Edson Dávila, más conocido como Giselo, fue el protagonista de un divertido momento en el programa, cuando recibió un inesperado regalo que dejó a todos en el set sorprendidos y en risas.

Durante una dinámica de regalos navideños en "América Hoy", en la que los conductores compartieron qué regalos deseaban cuando eran niños, Edson Dávila, conocido como, Giselo no dudó en confesar que su mayor sueño era tener una bicicleta. Al recibir su obsequio, ocurrió algo inesperado.

"Yo sí me pongo triste, siempre quise una bicicleta, pero mi padre me decía: no puedo comprarte una bicicleta porque tendría que comprar seis", contó con nostalgia, mientras sus compañeros le prestaban atención.