Susy Díaz revela cómo pasaba la Navidad en su infancia tras el divorcio de sus padres: "No tenía ni una muñeca"

Susy Díaz está lista para pasar Navidad junto a su hija Flor Polo y sus dos nietos. La excongresista se mostró muy emocionada por los preparativos para la Nochebuena y recordó que las Navidades de su niñez fueron duras debido a la separación de sus padres.

América Hoy visitó la casa de la intérprete de 'La Trompeta', quien sorprendió con una gran decoración navideña que incluía dos árboles y varios detalles en colores rojo y verde. Además, Susy confesó que pasará la festividad junto a su familia nuclear.

"Estoy feliz porque voy a tener mi Nochebuena. He tenido que adornar este lado de la casa porque mi hija se ha mudado con mis nietos (...) Tengo que llevarlos a comprar otra cosa que no sea pavo ni chancho, porque les gusta el pollo a la brasa", comentó Díaz.

Sin embargo, Susy también mostró un lado sensible al recordar que la Navidad durante su infancia no fue tan bonita como ahora, ya que la separación de sus padres le afectó emocionalmente.

"Las Navidades cuando mi papá se separó de mi mamá me chocaron bastante porque ya no estaba el hombre que daba todo, y mi mamá era ama de casa. Pero yo era feliz con mi mamá y mis hermanos. De niña no sabía lo que era tener un regalo; no tenía ninguna muñeca", agregó.