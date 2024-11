Dayanita revela que fue víctima de una red de trata de personas a los 12 años: "Perdí contacto con mi familia"

Dayanita abrió su corazón en la más reciente edición del podcast de Magaly Medina. La actriz cómica confesó que su infancia fue muy dura, ya que fue literalmente secuestrada por una red de trata de personas cuando apenas tenía 12 años. Afortunadamente, logró escapar.

La actriz de JB en ATV se presentó en el podcast de Magaly Medina y compartió algunos pasajes difíciles de su vida, entre ellos el rechazo que enfrentó por parte de su padre debido a su orientación sexual, su decisión de abandonar su hogar siendo muy joven y los retos que tuvo que superar para alcanzar el éxito que tiene hoy.

Dayanita explicó que una de las razones que la llevó a dejar su casa fue la complicada relación con su padre, quien no aceptaba su orientación. Al estar sola y sin un lugar a dónde ir, confió en personas que le ofrecieron ayuda, pero que terminaron llevándola a una situación complicada en Pisco.

"Me dijeron que me darían trabajo y pensé que iba a ser algo bonito. Sin embargo, no fue lo que parecía. Llegamos a Pucallpa y hablaron con mi mamá, pero las cosas no resultaron como esperaba", contó Dayanita.