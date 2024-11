¡Quieren una niña! Ana Paula Consorte desea agrandar más su familia con Paolo Guerrero

El futbolista Paolo Guerrero y la bailarina Ana Paula Consorte han formado una gran familia en un par de años. Ambos ya tienen dos hijos juntos pequeños, pero al parecer quieren agrandar más a la familia y desean tener una niña.

La brasileña Ana Paula Consorte estuvo en el podcast 'Mami a mil', donde estuvo contando un poco acerca de su familia y los hijos que ha tenido con Paolo Guerrero. La bailarina expresó que si bien no pensó poder con dos bebes que se llevan solo unos meses, estaría encantada de tener otro, pero esta vez una niña.

Aunque el deseo de la pareja es agrandar a la familia, esperan que primero se puedan establecer en un lugar para que así los niños puedan tener más tranquilidad. Incluso, afirmó que espera que en un año o dos puedan tener pronto a esta futura bebé.

Ana Paula Consorte también estuvo contando cómo fue que se enteró que estaba embarazada nuevamente. Recordemos que Paolo André fue el primer hijo de la bailarina con el futbolista Paolo Guerrero. A los pocos meses llegó José Paolo para la sorpresa de todos, pero han alegrado más sus vidas. La brasileña contó cómo se enteró de la llegada del último.

"Cuando yo comencé a pensar que estaba embarazada de José, le escribí a mi médico y le dije: 'creo que estoy embarazada' y me dijo: 'No, no es posible. No hay forma'. Cuando descubrí, me quedé como: '¿Y ahora qué voy a hacer?'. Yo no dormía, Paolo André era muy chiquito, aún está difícil, pero creo que cuando los dos crezcan van a ser más tranquilos, van a jugar juntos", contó.