Susy Díaz y la exorbitante cifra que cobra por animar un evento ¿Cuáles son los precios?

La exvedette Susy Díaz sorprendió a todos al anunciar la cifra que cobrará por animar eventos. En una reciente aparición en el programa 'América Hoy', la popular figura de la farándula no solo reveló su tarifa actual, sino que también dejó entrever un aumento significativo en sus precios.

Motivada por los altos honorarios de otros personajes del espectáculo, Susy decidió ajustar su tarifa. La excongresista mencionó que su nuevo precio será de 10 mil soles, el doble de lo que cobra actualmente, que es de 5 mil soles. Esta decisión refleja su intención de valorar más su trabajo y su participación en eventos. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Susy Díaz, quien fue invitada al programa 'América Hoy', compartió detalles sobre su tarifa por evento, revelando que actualmente cobra una suma específica. No obstante, la excongresista anunció su intención de incrementar sus precios.

Esta decisión surge tras conocer las elevadas tarifas que otros rostros del espectáculo, como Pamela López y Pamela Franco, están exigiendo por sus presentaciones, lo que la llevó a replantear su propia estrategia de cobro.

La modificación en su tarifa evidencia su intención de reconocer adecuadamente su participación en eventos y presentaciones, actividades que le permiten obtener ingresos.

Susy Díaz se ha consolidado como una de las personalidades más representativas de la farándula peruana. A sus 61 años, la exvedette continúa sorprendiendo al público con su singular personalidad y estilo inconfundible. Recientemente, la atención se centró en su hija, Flor Polo, quien anunció su participación en un certamen de belleza a nivel nacional.

A pesar de que Flor ha llegado a la etapa final y ha recibido elogios como una de las favoritas, Susy, conocida por su característico estilo, expresó su desacuerdo con la decisión de su hija.

En una entrevista con 'América Hoy', fue clara al manifestar: "No me parece. Mucho tiempo está dedicando a algo que no veo que le sume, nunca me hace caso".