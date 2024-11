Susy Díaz arremete contra Florcita Polo por no apoyar en casa: "Que piense con el cerebro"

Susy Díaz no se guardó nada al hablar sobre su hija Florcita Polo. En una reciente entrevista para "América Hoy", la exvedette expresó su molestia por la participación de Florcita en un certamen de belleza y le lanzó una fuerte advertencia por no ser responsable en casa.

Susy dejó claro que no está contenta con la actitud de su hija, quien no colabora en los gastos domésticos, lo que ha generado una gran preocupación en la madre.

Susy Díaz lanza advertencia a su hija Florcita Polo

En el programa "América Hoy", Susy Díaz confesó que no está convencida de que el certamen Miss Mundo Latina Perú sea lo mejor para su hija. Aunque Susy nunca le dice a Florcita lo que debe hacer, dejó claro que no aprueba que su hija dedique tanto tiempo a este concurso.

"Yo nunca le digo a Flor, 'oye deja esto', 'deja lo otro', solamente le digo lo que no me parece. Mucho tiempo está dedicando a algo que no veo que le sume, nunca me hace caso", dijo Susy con cierta preocupación.

Para Susy, la participación de Florcita en el certamen no le está aportando nada positivo. La exvedette considera que la competencia está distrayendo a su hija de tareas más importantes.

A pesar de los esfuerzos de Susy por hacerle ver lo que ella considera una mejor opción, Florcita ha decidido seguir con su participación en el certamen, lo que ha aumentado la frustración de Susy. De pronto, Susy lanzó una fuerte crítica sobre la actitud de su hija en casa.

"Hay cosas que no aprende y no la puedo botar de mi casa. En mi casa, no gasta departamento, alquiler, luz, agua. No le puedo prohibir el plato de comida a ella ni a mis nietos, no le falta nada. Entonces, que piense con el cerebro. Yo ya le he dicho que aprenda a ser responsable", dijo la madre, mostrando su descontento por la falta de responsabilidad de Florcita.

Además, Susy añadió que, cuando le reclama a su hija, Florcita le responde que se va a mudar. Esto ocasinó que Susy diera un peculiar comentario sobre la situación.

"La que va a terminar mudándose, voy a ser yo", dijo Susy entre risas, dejando claro que no está dispuesta a seguir soportando la falta de colaboración de su hija.

Florcita sigue adelante con el certamen

A pesar de la incomodidad de su madre, Florcita Polo sigue adelante con su participación en Miss Mundo Latina. La organizadora del certamen, Angie Pajares, comentó que Florcita pasó por un casting y que su presencia en el evento no se debe a su fama como hija de Susy Díaz.

Sin embargo, Susy no tiene mucha esperanza de que este certamen le brinde un futuro brillante a Florcita. Hace tiempo, la misma Susy había expresado su desacuerdo con la participación de su hija en este tipo de concursos.

"Que se friegue ella sola, yo no me friego", dijo Susy anteriormente, dejando claro que no está dispuesta a apoyar lo que no considera un camino positivo para su hija.

A pesar de las críticas de su madre, Florcita Polo sigue firme en su decisión de participar en el certamen. Mientras tanto, Susy Díaz espera que su hija reflexione sobre su futuro y se enfoque en ser más responsable tanto en lo profesional como en lo personal. Sin embargo, hasta ahora, Florcita continúa su camino hacia el certamen, dejando a su madre con la esperanza de que algún día cambie su actitud.