Pareja de Florcita Polo negó conocerla en el Miss Mundo Latina: "No sé de qué me hablas"

En el reciente certamen Miss Mundo Latina Perú 2024, donde Florcita Polo brilló al coronarse como Miss Turismo, su pareja, Luiggi Yarasca, se convirtió en el centro de atención debido a su actitud cuando la prensa le preguntó sobre el logro de la hija de Susy Díaz.

El empresario, conocido por su perfil bajo, mostró una actitud evasiva y algo molesta, por lo que no quiso hablar sobre su relación con Florcita, lo que causó sorpresa entre los asistentes y los medios.

Todo ocurrió cuando un equipo de "América Hoy" se acercó a Luiggi Yarasca, pareja de Florcita Polo, para saber qué opinaba sobre el triunfo de Florcita.

La reportera, buscando una reacción positiva de su parte, le preguntó: ¿Contento por Flor que ha ganado digamos un premio?". Sin embargo, la respuesta de Luiggi fue evasiva y fría: "No sé de qué me hablas".

Al intentar retirarse, hizo un gesto con las manos que sugirió que la reportera estaba "loca", algo que no pasó desapercibido para quienes estaban presentes. Esta actitud desconcertante no fue bien recibida por los conductores del programa.

Janet Barboza , quien no dudó en criticar a Yarasca, comentó: "Le hace una mirada a nuestra reportera como queriendo amedrentarla. Miren a este hombre" .

También le recomendó a Florcita que "escuche a Susy", refiriéndose a su madre, quien probablemente estaría preocupada por la relación debido a la actitud de su yerno.

Aunque Luiggi Yarasca estaba presente en el evento para apoyar a su pareja, su comportamiento ante las cámaras generó incomodidad. Los seguidores de Florcita y los medios esperaban que él mostrara más entusiasmo por su logro, pero su reacción fue totalmente diferente.

La relación de Florcita Polo con Yarasca ha sido muy comentada en redes sociales. A pesar de su actitud evasiva en el certamen, ambos han compartido muchos momentos juntos en plataformas como Instagram, donde se han mostrado como una pareja unida.

Por otro lado, Florcita Polo se mostró feliz con su logro en el certamen y expresó su agradecimiento a quienes la apoyaron. A través de sus redes sociales, la joven empresaria compartió su emoción por haber quedado en segundo lugar, resaltando el esfuerzo y la dedicación que le puso al certamen.

"Estoy feliz porque los sueños se pueden cumplir. Me motivé, me inspiré y ensayé duro, mañana, tarde y noche. Me preparé al cien por ciento", escribió Florcita.