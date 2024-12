Susy Díaz sobre participación de Florcita en Miss Mundo Latina: "Me hubiera gustado que gane"

Hace unos días, se especuló mucho sobre una posible pelea entre Florcita Polo y su madre Susy Díaz. Ante ello, ambas expresaron que están unidas más que nunca y tras el evento de Miss Mundo Latina donde la empresaria quedó en segundo lugar, la popular Susy expresó sobre ello.

La artista Susy Díaz estuvo en el programa de televisión de América Hoy, donde habló sobre la participación de su hija Florcita Polo en el Miss Mundo Latina que se realizó el fin de semana. Como se conoce, la empresaria logró coronarse como Miss Turismo, ocupando el segundo lugar y participará en eventos.

Ante ello, la excongresista comentó nuevamente las razones por la cuál no logró llegar al concurso de belleza donde estaba presentándose su hija. Luego, expresó que siempre apoyó a su hija y ahora que se convirtió en Miss Turismo, deberá actualizar su pasaporte y visa porque Florcita Polo lo tendría vencido.

"Me hubiera gustado que mi hija gane en Miss Mundo Latina. Yo he estado con la mente fuerte, pidiendo que gane y le dije 'Flor ya eres ganadora, eres la reina, no dudes. si dudas la friegas'. Hay que aceptar la voluntad de Dios, la puso en segundo lugar en Miss Turismo", expresó la excongresista en el programa de espectáculos.