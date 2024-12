Florcita Polo niega que mantiene a su pareja tras comentarios de su madre Susy Díaz: "Lo quiero y lo amo"

Florcita Polo se pronunció para aclarar las recientes afirmaciones de su madre, Susy Díaz, quien sugirió que su hija podría estar siendo "sangrada" por su pareja. La joven, quien recientemente fue coronada como Miss Turismo en el certamen Miss Mundo Latina Perú 2024, se pronunció al respecto.

Florcita Polo se ha visto envuelta en una polémica luego de las declaraciones de su madre, Susy Díaz, quien insinuó que su hija estaba siendo aprovechada económicamente por su pareja.

En respuesta, la joven, recién coronada como Miss Turismo en el certamen Miss Mundo Latina Perú 2024, dejó claro que estas acusaciones son completamente falsas y que su relación se basa en el amor y el respeto. En una entrevista para "América Espectáculos", Florcita no dudó en aclarar la situación.

"Yo no mantengo a nadie ni nada. La persona que está conmigo me quiere, me respeta y no tiene nada que ver en esas cosas", expresó con firmeza, desmintiendo rotundamente los rumores que surgieron tras las declaraciones de su madre.