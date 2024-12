Susy Díaz dedica emotivas palabras a Florcita Polo ¿Irá al 'Miss Mundo Latina Perú' para apoyarla?

La artista Susy Díaz se ha convertido en un ícono del espectáculo en el Perú durante muchos años. En las últimos días, se estuvo enfrentando a su hija Florcita Polo por hacerse cargo de sus hijos y que evadía sus responsabilidades. Ahora, al parecer habrían terminado con los problemas y le deseo lo mejor para que gané el concurso Miss Mundo Latina Perú.

La exesposa de Néstor Villanueva viene ultimando detalles para participar en el certamen Miss Mundo Perú Latino - Categoría Señora. Recientemente, Florcita Polo mostró su ensayo de pasarela en vestido de gala y bikini. Ante ello, su madre Susy Díaz declaró hace unos días que no iría apoyarla, ya que evadía sus responsabilidades familiares.

Luego, la empresaria Florcita emitió un comunicado desmintiendo todo ello y se pensó que el problema continuaría muchos más, pero todo habría acabado. En una entrevista hoy en el programa América Hoy con Susy Díaz, la popular artista afirmó que ya se habría amistado con su hija.

Los conductores quedaron sorprendidos con la respuesta de la popular tía Susy y explicó que hace unos días estuvo en Miami, al regresar se reencontró con su hija. En la celebración por el Día de Acción de Gracias, se habrían reconciliado y que tener paz sería su cábala para el siguiente año.

"Desde el primero de Diciembre yo borro todas las cosas negativas, mi hija llego y nos abrazamos, quiero paz y tranquilidad, no me van hacer pelear con mi hija. Cosas bonitas para el 2025, mi mente solo están cosas bonitas" , añadió.

Una de las cuestiones fue si ahora Susy Díaz iría apoyar a su hija. Ante ello, la artista expresó que tiene un compromiso ese mismo día del evento y sería un poco complicado asistir. De igual manera, confirmó que trataría de asistir para darle todo su apoyo a Florcita Polo.

"Tengo lo del 'Chico de las Noticias' que me va a dar un premio de mi canción 'Vive la vida' que se hizo conocida a nivel mundial, no sé cómo voy hacer me tengo que duplicar (...) quiero ir a ver a mi hija, apoyarla. No sé si vaya a ir", sentenció finalmente.