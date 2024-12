Susy Díaz rompe en llanto al revelar que no sabe quien es su verdadero padre: "Eso duele mucho"

Susy Díaz ha vuelto a generar controversia en el espectáculo nacional al confesar que no está segura de quién es su padre biológico, ya que la persona a quien creía su progenitor le confesó que no lo era, mientras que su madre se negó a confirmarle ese hecho.

La noche de ayer, Magaly TV, La Firme expuso un fragmento de la entrevista que la excongresista concedió a un podcast extranjero llamado Mundo Latino, donde se presentan diversas personalidades del espectáculo latinoamericano.

En conversación con la entrevistadora, Díaz confesó que vivió un duro momento poco antes de la muerte de su supuesto padre, ya que este le hizo una revelación que la ha marcado de por vida.