Susy Díaz no asistiría a certamen de belleza de Florcita Polo: "Me tienen que pagar, sino no voy"

Susy Díaz y Florcita Polo están nuevamente enfrentadas públicamente, debido a que la excongresista acusa a su hija de no aportar económicamente en su casa por estar enfocada en su participación en un certamen de belleza. Además, aseguró que no apoyará la participación de su hija este sábado.

La exesposa de Néstor Villanueva viene ultimando detalles para participar en el certamen Miss Mundo Perú Latino - Categoría Señora. Recientemente, en redes sociales mostró su ensayo de pasarela en vestido de gala y bikini.

Una de las cosas más llamativas fue el vestido de gala que Florcita eligió, ya que la diseñadora confesó que la madre de familia está buscando un vestido súper elegante y con mucha pedrería para resaltar entre las demás competidoras.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue la opinión de Susy Díaz respecto a la participación de Florcita este sábado. La exparlamentaria aseguró que no está dispuesta a asistir al evento para apoyar a su hija si no recibe una remuneración económica a cambio.