Pamela Franco enfrente nueva DENUNCIA por no cumplir show en Cajamarca: "Es una irresponsable"

Pamela Franco se encuentra en el ojo de la tormenta después que varias personas la denuncien por presuntamente incumplir sus contratos. Esta vez, una empresaria de Cajamarca indicó que la cantante de cumbia no cumplió con presentarse en su local el pasado 1 de septiembre, debido a que no pudo llegar por problemas en la carretera, pero después tampoco quiso cumplir su contrato.

La noche de ayer, en el programa 'Magaly TV, La Firme', la empresaria Marina Toledo denunció que Pamela Franco no cumplió con presentarse en su discoteca pese a que ya se le había hecho un adelanto de dinero.

Según contó Toledo, la cantante de cumbia se excusó diciendo que no podía llegar a la presentación ya que el 31 de agosto tuvo un concierto en Tarapoto y hubieron derrumbes en la ruta, por lo que enviaron un video para disculparse.

Sin embargo, la situación empeoró cuando decidió no dar la cara. La empresaria indicó que cerró un contrato con un promotor por un costo de 23,000 soles, además que se dio un adelanto de 11,500 y con ello Pamela Franco anunció su presentación el 1 de septiembre, la cual nunca se realizó.

"El contrato fue por 23 000 y abonamos 11 500. Nos contactamos con un promotor y pactamos la fecha, si no hubiera sido así no me hubiera mandando el saludo. Ahora me quieren agarrar por este tema de "yo no lo conozco", pero hay conversaciones, al no negarse me dijo que ya tienen fecha en Cajamarca", agregó.