¡Madre contra hija! Flor Polo emite comunicado desmintiendo a Susy Díaz: "No estoy endeudada"

La batalla mediática entre Florcita Polo y Susy Díaz alcanzó un nuevo nivel, ya que la aspirante al Miss Mundo Latina salió a desmentir a su madre a través de un comunicado en redes sociales, asegurando que es responsable de sus finanzas y negando categóricamente estar endeudada con el banco.

La ex de Néstor Villanueva publicó un comunicado en sus historias de Instagram, donde quiso hacer aclaraciones respecto a lo que se ha dicho sobre su participación en el concurso de belleza Miss Mundo Latina, cuya final se realizará mañana. Flor es una de las favoritas para ganar.

En esa misma línea, dejó claro que para ella es muy importante ser transparente con las personas que la apoyaron para participar en el certamen. Además, agradeció a todos los que le han brindado su apoyo incondicional y pidió que no se dejen llevar por rumores.

Finalmente, aseguró que es una nueva persona, renovada y mejorada, por lo que se animó a enviar un mensaje de apoyo a sus seguidores, animándolos a nunca dejar de soñar y a cumplir sus metas.

Los conductores del programa América Hoy intentaron preguntarle a Susy Díaz su opinión sobre el comunicado de su hija. Sin embargo, la excongresista se negó a hablar del tema, desvió la conversación hacia sus proyectos personales y afirmó que se ha reconciliado con su hija.

La exesposa de Néstor Villanueva viene ultimando detalles para participar en el certamen Miss Mundo Perú Latino - Categoría Señora. Recientemente, en redes sociales mostró su ensayo de pasarela en vestido de gala y bikini.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue la opinión de Susy Díaz respecto a la participación de Florcita este sábado. La exparlamentaria aseguró que no está dispuesta a asistir al evento para apoyar a su hija si no recibe una remuneración económica a cambio.

"Yo, para ir a un evento donde me estresen, me tienen que pagar; si no me pagan, no voy", expresó Díaz tajantemente.