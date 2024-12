Florcita Polo quedó en segundo lugar en el certamen Miss Mundo Latina: Fue coronada como Miss Turismo

Florcita Polo no pudo alzarse como la máxima ganadora del certamen de belleza Miss Mundo Latina Perú 2024. Sin embargo, fue coronada como Miss Turismo y se mostró muy agradecida por el apoyo que recibió por parte del público y de sus familiares.

La participación de Flor Polo en el certamen de belleza estuvo marcada por una pelea pública con su madre, Susy Díaz, quien la acusó de no aportar económicamente en su casa y de ser una persona irresponsable con sus finanzas. No obstante, Flor Polo siguió adelante con su sueño de ser reina de belleza.

Después de una reñida competencia en el auditorio Leoncio Prado, la candidata de Trujillo se coronó como Miss Mundo Latina Perú 2024, mientras Flor Polo quedó en segundo lugar y recibió la banda de Miss Turismo, misma que aceptó con mucha gratitud y emoción.

Tras recibir la corona y la banda, Flor Polo concedió declaraciones a la prensa y aseguró que los sueños se cumplen. Además, se negó a hablar sobre las diferencias que tuvo con su madre en los últimos días, enfocándose únicamente en su triunfo.

"Estoy contenta con mi familia y cuando uno obra bien, le va bien en la vida (...) Estoy feliz porque los sueños se pueden cumplir. Me motivé, me inspiré y ensayé duro, mañana, tarde y noche. Me preparé al cien por ciento", expresó para La República.