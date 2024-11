Milena Zárate asegura que el amor a distancia puede funcionar: "Cuando hay amor y lealtad"

Milena Zárate, conocida cantante y personalidad de la televisión, está atravesando una etapa importante en su vida sentimental y profesional. En una reciente entrevista, Milena compartió detalles sobre su relación a distancia con el tatuador Carlos Mendoza y sus nuevos proyectos musicales.

Milena Zárate se mostró optimista respecto a su relación con Carlos Mendoza, quien reside fuera de Lima, mientras ella se dedica a su carrera en el país. La cantante, que ha enfrentado el reto de la distancia, dejó claro que no le molesta.

"Estamos bien, pasando por un buen momento. Pero cada viaje que hago se me hace triste, sobre todo cuando tengo que regresar a Lima. Sin embargo, uno tiene que hacer sacrificios para preparar algo para el futuro" , explicó Milena.

A pesar de la distancia, la cantante confía en que su relación seguirá adelante, afirmando que cree en el amor a distancia.

"Sí se puede tener una relación a distancia cuando hay amor y lealtad" , mencionó. Además, comentó que, debido a que solo ella puede "entrar y salir" de Estados Unidos, su pareja no ha podido venir a Lima por los trámites migratorios que está realizando.

En cuanto a las fiestas de fin de año, Milena no está segura si podrá pasar Navidad o Año Nuevo junto a Carlos.

"No lo sé, voy a ver si puedo viajar o pasar las fiestas con él. Pero también tengo que pensar en mi trabajo. No puedo abandonar mi chamba, es complicado. Además, tengo que ver el tema de mi hija, no la puedo llevar todo el tiempo, pero lo que sí es un hecho es que vamos a pasar las vacaciones de verano por allá con mi hija", reveló la cantante.