Fabián Bustos, entrenador de Universitario, responde fuerte a quienes les quitan el mérito por ganar el Apertura

En una reciente entrevista para 'L1 Radio', el entrenador de Universitario de Deportes, Fabián Bustos, expresó su enojo a quienes cuestionan el trabajo del equipo luego de ganar el Torneo Apertura.

Recordemos que el cuadro merengue ganó el Torneo Apertura luego de ganarle a Los Chankas el 25 de mayo en la última fecha y superando a Sporting Cristal. En ese sentido, muchos hinchas han cuestionado al cuadro crema por las polémicas dentro del torneo. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Fabián Bustos responde fuerte a las críticas

Recientemente, el entrenador de Universitario de Deportes, Fabián Bustos, expresó su incomodidad contra quienes quitan el mérito del cuadro crema por ganar el Torneo Apertura en mayo de 2024. Recordemos que muchos hinchas de equipos contrarios aseguran que hubo polémicas en los partidos que habrían favorecido a los merengues.

Ante ello, el entrenador técnico argentino respondió sin dudarlo y aseguró que quieren quitarle el mérito.

"Muchísimo y siempre cuando lo digo lo hago con mucho respeto a este medio y a los demás. Yo puedo entender cómo es la industria del fútbol y las opiniones, los conceptos de cada uno. Hemos sido en casi todos los rubros de lo mejor. Me molesta cuando un entrenador o alguien del fútbol dice 'nosotros jugamos lindo, jugamos bien'. Jugar bien es ganar, es hacer goles y que no te hagan. Jugar bien es funcionar para ganar", expresó.

"Hay muchas situaciones que molestan porque se dijeron tales cosas y los campeones fuimos nosotros. Pero yo ya entiendo que es así, no me enojo con nadie, solamente me expreso. Lo estético es otra cosa. ¿Cómo puede ser estético un equipo que hace 20 goles y te hacen 20 goles? No juegan bien. Al fútbol se juega a ganar", acotó.

Jean Ferrari planea remodelar el estadio Monumental

Después de coronarse campeón nacional al vencer a su clásico rival, Alianza Lima, en Matute y ganar el Torneo Apertura 2024 hace poco más de un mes, Universitario de Deportes está viviendo un excelente momento tanto en lo deportivo como en lo institucional. Esta situación ha creado un ambiente positivo en Ate y ha generado grandes expectativas para el futuro del club.

Justamente, Jean Ferrari, administrador temporal del cuadro 'crema' , mencionó en una entrevista con Trinchera Crema sus intenciones de modernizar el Estadio Monumental U Marathon. "Tengo una idea loca de una remodelación del estadio, pero ya no quiero entrar en más detalles", comentó.

Ferrari también reveló que ya ha discutido el tema con el área encargada, aunque prefirió no profundizar para no generar expectativas desmedidas entre los hinchas. "He tenido una primera reunión por Zoom sobre este proyecto", agregó.

Se espera que lo que venga próximamente para el club sea algo grandioso, según lo indicado por Ferrari. Los hinchas tendrán que esperar hasta que se revele el plan completo para el estadio. "Se me ha cruzado una idea media loca, pero fantástica", finalizó.