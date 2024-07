Maju Mantilla se quiebra al recordar su infancia: "Todo esto me afectó mucho"

Maju Mantilla, la querida exMiss Mundo y conductora de televisión, abrió su corazón en una reciente entrevista con Ricardo Rondón para su programa de YouTube, 'Rondón Tolón'. En esta charla, Maju compartió detalles íntimos sobre su infancia, su rebeldía juvenil y su relación con sus padres.

Maju Mantilla se quiebra al recordar su infancia

Maju Mantilla, la reconocida exMiss Mundo y presentadora de televisión, compartió aspectos personales de su vida en una entrevista reciente con Ricardo Rondón para su programa de YouTube, 'Rondón Tolón'. Durante la conversación, Maju reveló detalles sobre su infancia, su etapa de rebeldía cuando era joven y cómo es su relación con sus padres.

La exMiss recordó cómo su infancia estuvo marcada por problemas económicos y familiares, además de complicaciones de salud de sus padres. Estas dificultades la llevaron a adoptar una actitud rebelde.

"En mi infancia fui una chica rebelde. Hubo situaciones complicadas en mi vida, como problemas económicos y familiares, además de la salud de mis padres. Todo esto me afectó mucho y me convertí en una persona rebelde", confesó Maju.

Maju también habló sobre la difícil relación que tuvo con su madre durante su juventud. Ella buscaba atención y cariño, lo que la llevó a actuar de manera desafiante.

"No le hacía caso a mi mamá, le contestaba mal. Buscaba atención y cariño. Aunque mi mamá siempre ha sido cariñosa, a veces uno prefiere no recordar esas cosas porque te pones sensible", añadió, un poco afectada, por recordar aquellos momentos.

La exreina de belleza se describió como una persona muy sensible, que prefiere llorar en privado para no mostrar su tristeza a los demás.

"Soy muy sensible, me quiebro rápido. A veces quiero decir las cosas y no puedo porque me quiebro. Prefiero llorar sola y que nadie me vea, para no estar triste frente a los demás", comentó Maju.

¿Maju perdonaría una infidelidad?

En otro momento de la entrevista, Ricardo Rondón le preguntó a Maju sobre la posibilidad de perdonar una infidelidad, un tema delicado considerando el escándalo que envolvió a su esposo, Gustavo Salcedo, y Mariana de la Vega. Maju fue honesta al respecto, destacando la importancia de la comunicación en la relación.

"Eso me lo han preguntado varias veces y yo siempre digo que no, no perdonaría una infidelidad. No sé, yo creo que uno tiene que conversar sobre lo que está pasando, tus sentimientos, qué sientes por esa otra persona, qué es lo que te pasa, qué es lo que no quieres que pase en la relación", mencionó la conductora.

"Uno siempre quiere ser asertivo en todo. No equivocarse en tu relación, en la crianza de tus hijos, en tu trabajo. Pero a veces las reacciones en el momento son distintas porque nunca piensas que te va a pasar", agregó Maju.

La sinceridad y apertura de Maju Mantilla en esta entrevista revelan una faceta poco conocida de la exreina de belleza. Sus confesiones sobre su infancia, su relación con su madre y su sensibilidad profunda resonarán con muchos de sus seguidores, quienes la admiran no solo por su belleza, sino también por su autenticidad y fortaleza.