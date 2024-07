Maju Mantilla se sincera sobre la infidelidad: "Nunca piensas que te va a pasar"

Maju Mantilla, la exMiss Mundo, se sinceró en una reciente entrevista con Ricardo Rondón, donde habló sobre su postura ante la infidelidad. Además, reveló cómo se sintió durante el escándalo de su esposo. Aquí te contamos todo lo que dijo.

Maju Mantilla se sincera sobre la infidelidad

La exMiss Mundo y conductora Maju Mantilla abrió su corazón y habló sobre los momentos difíciles que vivió en su vida pública, así como sobre su perspectiva ante la infidelidad. Relacionado a ello, habló sobre la atención mediática que recibió cuando su esposo fue ampayado.

En una entrevista con Ricardo Rondón, Maju Mantilla respondió sobre cómo ha sentido que los medios la han tratado y si en algún momento fueron crueles. La exMiss mencionó que no le gusta ver el lado negativo de las cosas y que si quiere dar su opinión, la da sin problemas. Por el contrario, afirmó que si no quiere hablar de un tema, porque no quiere echar más leña al fuego, no lo hará.

Al escuchar ello, Ricardo le recordó que hace un año Maju tuvo la atención de los medios ante el "episodio mediático que todos vieron" (refiriéndose al ampay de su esposo).

"Yo de verdad, a veces no quería ni publicar cosas en las redes o de salir en algún lugar público, porque no me quería sentir, en ese momento, observada, por la gente. Ni que empiecen los comentarios ni los cuchicheos", reveló para la entrevista de Rondón en El Popular .

Durante la entrevista, Maju Mantilla fue consultada sobre si perdonaría una infidelidad, especialmente después de la polémica en la que su esposo, Gustavo Salcedo, fue visto entrando a un hotel con Mariana de la Vega. A pesar de esta situación, la pareja parece haber superado el incidente y se les ve felices en familia.

"Siempre he dicho que no perdonaría una infidelidad. Yo creo que una tiene que conversar sobre lo que está pasando, de tus sentimientos, qué te está pasando internamente, qué es lo que sientes por la otra persona y qué no quieres que pase en la relación", respondió.

Maju enfatizó que la comunicación es clave en cualquier relación.

"Uno siempre quiere ser asertivo en todo: en la relación, en la crianza de los hijos y en el trabajo. Pero a veces, las reacciones en el momento son distintas porque nunca piensas que te va a pasar", concluyó.

¿Maju se quiso retirar de la TV?

Por otro lado, Ricardo Rondón le preguntó si pensó en retirarse de la televisión cuando sucedió todo el tema de su esposo. La conductora se confesó al respecto.

"Sí, en algún momento lo pensé (dejar la TV cuando sucedió el tema de su esposo). En algún momento dije, bueno, quizá, no sé, de repente sea momento de que esté en otro lugar o que vea otro camino", relató Maju.

Finalmente, Maju fue elogiada por cómo está llevando las cosas, cómo se ve y siente actualmente. Ella comentó que todo tiene un proceso. Mencionó que las cosas no se trabajan de la noche a la mañana, el futuro es incierto y su prioridad son sus hijos, quienes están con ella en todo momento.

La entrevista con Ricardo Rondón permitió a Maju Mantilla mostrar una faceta más personal y vulnerable. Además, la exMiss compartió su visión sobre la infidelidad, destacando la importancia de la comunicación y la honestidad en cualquier relación. Su sinceridad ha permitido conocer más de cerca a esta destacada figura pública.