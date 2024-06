Ricardo Rondón cuenta por qué cancelaron su programa con Laura Spoya y el 'Loco' Wagner en ATV: ¿Qué pasó?

Ricardo Rondón, conocido por su participación en "El Gran Chef Famosos", reveló los motivos detrás de la cancelación de su esperado programa en ATV. Después de haber trabajado durante meses en el proyecto, finalmente este no vio la luz.

Un proyecto que prometía. Después de su éxito en "El Gran Chef Famosos", Ricardo Rondón vio cómo se abrían nuevas oportunidades en la televisión. A principios de este año, se anunció que Rondón tendría un programa propio en ATV junto a Laura Spoya y el 'Loco' Wagner. Este show, llamado "Noche sin Roche", fue presentado durante la preventa del canal para atraer auspiciadores.

¿Qué ocurrió? En una entrevista con un conocido medio local, Ricardo Rondón explicó que el programa no se lanzó debido a retrasos en la programación del canal.

"Armamos un proyecto bonito con Laura Spoya y el 'Loco' Wagner. Estuvimos en la preventa de ATV, pero lo que sucedió es que querían dilatar mucho el inicio del proyecto. Se quedó que iba a salir en febrero, luego me lo pasaron a marzo, y después, por un tema comercial, me dijeron que no era conveniente sacarlo en ese momento, sino que en mayo" , relató Rondón.

Decisiones y cambios. El proyecto finalmente se canceló cuando Laura Spoya aceptó otra oferta.

Rondón también aclaró que Magaly Medina no tuvo nada que ver con la cancelación del programa.

Además, señaló que no tiene problemas personales con Medina.

Invitación a "La Casa de Magaly". Ricardo Rondón mencionó que el equipo de Magaly Medina lo invitó dos veces a participar en "La Casa de Magaly". Sin embargo, debido a su contrato con Latina, no pudo aceptar.

"El equipo de Magaly me ha invitado en dos oportunidades a participar en 'La Casa de Magaly'. No podía porque tenía contrato con Latina y les agradecí. Luego, me hablaron de la segunda temporada. Mi problema con Magaly jamás ha sido personal, las diferencias han surgido por cómo hacemos contenido en televisión. Nunca le he faltado el respeto", explicó.