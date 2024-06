Yaco Eskenazi rompe en llanto al recordar a su padre en 'El gran chef': "Lo extraño, no lo olvidaré nunca"

Yaco Eskenazi llevaba una excelente relación con su padre cuando este estaba en vida, por lo que en la más reciente edición de 'El gran chef: famosos', el concursante no pudo evitar romper en llanto al recordar a su fallecido progenitor y confesó que lo extraña mucho cada día.

La producción del reality de cocina dedicó una sección a los padres de los participantes, jurados y conductor, así como también a los concursantes que son padres de familia, como es el caso de Yaco.

En la pantalla del programa apareció una foto de Yaco con su padre, don Raúl Eskenazi, quien falleció en el 2020 y eso provocó que el exguerrero brinde palabras que conomovieron a sus compañeros.

"Esta cocina lo que más me ha traído es una conexión que yo no sabía que tenía con él. Fue un papá duro, fuerte. Lo extraño, algo que nunca me voy a olvidar es que creo que todos tenemos una voz adentro que nos habla. Desde que mi papá se fue, la voz que tengo es la voz de mi papá. Lo extraño mucho, de verdad", expresó.

Enseguida, la producción tenía otra sorpresa ya que presentó una foto de Yaco, junto a Natalie Vértiz y sus hijos; en ese momento Eskenazi se derrumbó y confesó que la experiencia de ser padre le cambió la vida por completo.

"No me imaginé nunca que una persona fuera capaz de amar como se ama a un hijo. El amor se multiplica y nunca para de crecer", agregó.

En una reciente entrevista con un podcast, el exparticipante de 'Esto es guerra' confesó que hubo un momento en que su matrimonio con Natalie Vértiz estuvo a punto de terminar y fue su padre quien le pidió que luche por su relación y producto de ello nació su segundo hijo, Leo, quien se parece mucho a su abuelo.

"Todo el mundo me dice que Leo se parece mucho a mi papá y ese es un hijo que mi papá me pidió tener antes de morir. Esa navidad tuvimos una conversación; en ese entonces Natalie y yo teníamos una crisis y él me decía: 'Los Eskenazi no abandonan a la familia'", recordó Yaco con emoción.