¡Agárrate, Dayanita! Milechi no descarta tener relación con Topito: "Tiene su carisma, puede que pase algo"

La actriz cómica Milechi se presentó, junto a Topito, en el programa 'Todo se filtra' y durante la entrevista demostraron que tienen mucha química, incluso ella admitió que, en el futuro, podría tener una relación con con el ex de Dayanita , porque lo considera un hombre muy atractivo.

Los cómicos de 'La casa de la comedia' dejaron claro que por ahora mantienen una buena amistad, debido a que van a trabajar juntos en el circo. Sin embargo, Metiche, conductor del magazine, les consultó sobre la posibilidad de formar una relación.

Además, afirmó que hay rumores de que ellos han estado besándose previo a la entrevista, de camino al canal. Ante esto, Milechi no descartó la posibilidad que en el futuro puedan ser pareja.

"Tiene su gracia, tiene su carisma. Por el momento vamos a trabajar, vamos a hacer un duo. No cierro las puertas de mi corazón, no sé más adelante puede que pase algo", expresó.

¿Serruchó a Dayanita?

La actriz cómica también aseveró que por ahora no tienen nada y no quiere ser sindicada como la persona que le quitó el novio de Dayanita.

"No, no, no, a mí no me van a venir a tildar de quita maridos, por si acaso. La gente ya nos está vinculando porque estamos trabajando juntos en temporada de circo", sentenció.

La dura niñez de Milechi

Hace unos meses, la popular actriz cómica brindó una entrevista a un conocido diario local, y en el mismo, reveló que su mamá desapareció sin previo aviso, porque un día despertó y ella ya no estaba.

"Ella no se despidió de mí. Cuando se separó de mi papá se fue a vivir a un cuarto, y yo era apegado a ella. Entonces, de la noche a la mañana, yo desperté, me levanté, la busqué, y no la llegué a encontrar", reveló.

Sin embargo, Milechi cuenta que le guarda rencor a su progenitora y la sigue apoyando económicamente, a pesar de todo lo que pasó con ella cuando era niña.

"El 'Día de la madre' a mi mamá le mandé su platita para que se compre su ropita, hoy por hoy tenemos dinerito y podemos mandarle a mamá, pero siendo sincera, no me nace, no extraño a mis hermanas, ni a mis padres", finalizó.

Es así que, Milechi, quien se hizo famosa por participar en 'La casa de la comedia', afirma que Topito y ella llevan una relación de trabajo, pero no descartan ser pareja en el futuro.