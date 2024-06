¡Polémica! Dayanita tomará acciones legales contra exesposa de su novio: "Mis abogados se encargarán"

Dayanita está nuevamente envuelta en un escándalo mediático, debido a que su nueva relación con el cónico Bryan Taipe ha enfurecido a la exesposa del actor, quien incluso acusó a la actriz de 'JB en ATV' de haberse metido en su relación. Sin embargo, Dayanita no se quedó tranquila y dijo que tomará acciones legales contra ella.

En la más reciente edición de 'Magaly Tv, la firme', la expareja y madre de los hijos de Bryan, Gladys Calderón, salió a denunciar que el cómico la abandonó a su suerte y no le responde las llamadas porque Dayanita le tiene prohibido tener contacto con ella o con sus hijos.

"Él me tiene bloqueada porque simplemente Dayana no quiere que tenga un vínculo conmigo, cada vez que llamo, ella contesta", expresó Gradys, mientras que sobre Dayanita dijo: "Yo la consideraba como mi amiga y se metió con mi marido", agregó.

Dayanita demandará a Gladys

Las declaraciones de Gladys Calderón no le sentaron nada bien a Dayanita, quién asevero que la señora se está refiriendo a ella de muy mala manera, por lo que le enviará una carta notarial mediante su abogado para que no le vuelva a mencionar.

"Solamente lo único que voy a decir es que mis abogados se van a encargar, voy a tomar cartas en el asunto contra ella porque está tratando de la peor manera. En mi carta notarial todo lo que ella está diciendo tal cual ojalá que en su momento ella sea muy honesta en decir las cosas claras".

Finalmente, descartó que todo lo que Gladys haya dicho sea cierto y dijo que se mantiene en paz. "Yo no tengo absolutamente nada que ver en lo que pueda pasar ellos, yo estoy tranquila", sentenció.

¿Cómo presentó Dayanita a Bryan Taipe?

El pasado 30 de mayo, Dayanita sorprendió a todos al confirmar que tiene un nuevo galán. Luego de terminar su relación con Topito, la figura pública decidió no ocultar más su felicidad y presentó a Bryan Taipe, su nuevo novio, quien curiosamente guarda varias similitudes con su ex.

En ese entonces, la actriz cómica llamó la atención al contar que Bryan tiene hijos y una exesposa, con quien mantiene una buena relación. "No he conversado, pero hemos tenido un vínculo chévere, sabe quién soy. Su mamá me quiere y ya estamos en comunicaciones previas", mentó, descotacando la aceptación de la familia de Bryan.

No cabe duda que la vida sentimental de Dayanita sigue generando polémica, más aún ahora que demandará a la exesposa de su novio, por hablar mal de ella.