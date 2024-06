Dayanita presentó a su nuevo galán tras ruptura con Topito: Se conocen desde los 13 años

La actriz cómica Dayanita sorprendió a todos al confirmar que tiene un nuevo galán. Luego de terminar su relación con Topito, la figura pública decidió no ocultar más su felicidad y presentó a Bryan, su nuevo novio, quien curiosamente guarda varias similitudes con su ex.

Dayanita presenta a su nuevo galán

La actriz cómica Dayanita ha vuelto a ser el centro de atención al confirmar que tiene un nuevo galán. Tras terminar su relación con Topito, quien fue ampayado en varias ocasiones, la popular figura decidió mostrar su felicidad y presentó oficialmente a Bryan, su nuevo novio, quien guarda varias similitudes con su ex.

Un nuevo amor en su vida. En la última edición de "Magaly TV La Firme", Dayanita no ocultó más a su nuevo galán. "Yo me conozco con él desde los 13 años, él ha vivido toda mi etapa, ha visto toda mi transformación. Es comediante", afirmó la actriz, revelando que Bryan, al igual que ella y su ex, también se dedica a la comedia.

Relación con la ex de Bryan. Dayanita llamó la atención al contar que Bryan tiene hijos y una exesposa, con quien mantiene una buena relación. "No he conversado, pero hemos tenido un vínculo chévere, sabe quién soy. Su mamá me quiere y ya estamos en comunicaciones previas", comentó, destacando la aceptación de la familia de Bryan.

Hace unas semanas, Dayanita confesó en una entrevista con Magaly Medina que se vengó de las infidelidades de Topito. "Él me dice '¿qué te parece si retomamos la relación y hacemos como si no hubiera pasado nada?'. Yo le dije 'Mira, para empezar yo contigo no voy a regresar, yo quiero ser feliz. Pero a él le dolió más pues. El hombre hace diez y la mujer con uno la matamos. A él le dolió más e incluso empezaba con 'por favor, conversemos'. No me quedé con ninguno, no quiero tener ninguna relación con nadie", relató.

Bryan y Dayanita: una relación sólida

Dayanita y Bryan tienen una relación que ha pasado por muchas etapas, lo que ha fortalecido su vínculo. Ambos se conocen desde que eran adolescentes y tienen incluso tatuajes juntos, un símbolo de su conexión. "Él lleva la D con una corona y yo tengo una B con florcitas", explicó Dayanita, mostrando los tatuajes que comparten.

Reacción de Topito. El programa de Magaly Medina también buscó la opinión de Topito sobre la nueva relación de Dayanita. "Ella tiene derecho a hacer su vida. Está bien. (¿No crees que lo van a recomendar y a ti te reemplacen?) Mientras yo haga mi trabajo bien y no sea irresponsable, no creo que haya problemas", expresó Topito, demostrando una actitud madura y profesional.

Dayanita pidió que no la vinculen más con Topito y expresó su deseo de ser feliz. "Yo me cansé de vivir a oscuras, yo soy una persona que merece ser feliz y la luzca de la mano. Merezco muchas cosas bonitas. De todo corazón pido que no me vinculen más con el señor Junior Flores y de hoy en adelante cada quien siga con su vida", concluyó.

El nuevo romance de Dayanita con Bryan ha captado la atención del público, no solo por el parecido con su ex Topito, sino también por los detalles personales que la actriz ha compartido. Con su nueva pareja, Dayanita parece estar lista para un nuevo capítulo en su vida, dejando atrás las polémicas y enfocándose en su felicidad.