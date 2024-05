Ana Paula Consorte explica por qué fue a la fiesta de Doña Peta: "Fui mala"

Ana Paula Consorte rompió su silencio y explicó por qué asistió al cumpleaños de Doña Peta, la madre de Paolo Guerrero. La modelo brasileña respondió a las críticas de Magaly Medina, quien afirmó que su presencia en la fiesta fue una sorpresa no deseada que causó problemas con Paolo.

Ana Paula revela por qué fue a la fiesta de Doña Peta

Ana Paula hizo una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram para aclarar los rumores. "No. Me fui a hacer una sorpresa, fui mala, muy mala", dijo de manera irónica. Según Ana Paula, su objetivo era sorprender a la familia de Paolo Guerrero, y nadie esperaba su llegada. Aunque no detalló si Paolo recibió bien la sorpresa, sí mencionó que Doña Peta estaba muy feliz de ver a sus nietos.

Durante su transmisión, Ana Paula se rió junto a su hija mayor mientras veían el programa de Magaly Medina. "Ahora que me quedo acá en Perú me gustan los chismes, tengo que mirar para saber lo que está pasando porque pasan muchas cosas que no es, en vivo el programa", comentó entre risas.

A pesar de las críticas de Magaly, parece que Doña Peta disfrutó la sorpresa. Algunas publicaciones en redes sociales muestran que la madre de Paolo Guerrero estaba encantada con la visita de Ana Paula y sus nietos, disfrutando de un momento especial con ellos.

Ana Paula Consorte da explicaciones

Ana Paula también explicó por qué eliminó todas las fotos con Paolo Guerrero de sus redes sociales. "Saco las fotos porque quiero, es mi Instagram, ¿Por qué tóxica? No puedo sacar lo que quiero de mi Instagram...", declaró de forma tajante. La modelo insistió en que no es impulsiva y que la decisión de borrar las fotos fue personal.

Magaly Medina y Laura Borlini criticaron a Ana Paula en su programa, diciendo que no había sido invitada a la fiesta y que su presencia generó tensiones con Paolo. En específico, Magaly Medina insinuó que Ana Paula no fue invitada a la fiesta y que esto la molestó, llevándola a viajar a Trujillo con sus hijos.

Ana Paula Consorte reaccionando en vivo a los comentarios de Magaly Medina y Laura Borlini en #MagalyTvLaFirme: "ahora que estoy en Perú me gusta el chisme" 🫢👇🏼 pic.twitter.com/7c04nljk80 — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) May 31, 2024

"A ella no la habrían invitado al cumpleaños de su suegra, entonces se tomó un avión y se vino con los niños... Ella tenía pensado quedarse más días, pero después de salir de ahí... se ha arrebatado, se ha regresado a Trujillo y sacó las fotos de Paolo", afirmó Magaly.

A pesar de la controversia, Ana Paula Consorte sigue adelante con su vida en Perú y su relación con Paolo Guerrero. La modelo dejó claro que no dejará que los rumores afecten su felicidad y continuará enfocada en su familia y proyectos personales.