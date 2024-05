¡Conmovida! Alejandra Baigorria rompe en llanto por gran logro y genera alboroto con misterio

Alejandra Baigorria, conocida empresaria y figura de la televisión, apareció llorando en sus redes sociales tras recibir una noticia que la emocionó profundamente. La ex chica reality compartió este momento tan especial con sus seguidores en Instagram.

Alejandra Baigorria rompe en llanto por buena noticia

Alejandra Baigorria, la conocida empresaria y figura pública, sorprendió a todos al aparecer llorando en sus redes sociales tras recibir una buena noticia que pensó que nunca lograría. La ex chica reality decidió compartir este emotivo momento con sus seguidores a través de Instagram.

Alejandra publicó una foto en su cuenta de Instagram donde se la ve llorando de felicidad. Junto a la imagen, escribió: "Lágrimas de felicidad y orgullo cuando te das cuenta que profesionalmente lograste algo que pensabas no ibas a poder". Este mensaje generó un gran alboroto entre sus seguidores, quienes se preguntaban qué había logrado la empresaria.

Alejandra Baigorria llora de felicidad. (Instagram)

Alejandra está muy emocionada por los preparativos de su boda con Said Palao, planeada para principios del próximo año. Sin embargo, sus palabras también desataron rumores sobre un posible embarazo. La influencer ha mencionado en el pasado que tiene ovarios poliquísticos y que necesitaría tratamiento para quedar embarazada.

"En realidad, yo sí tengo como ovario poliquístico y tengo varios problemas hormonales que sé que en el momento que quiera voy a tener que llevar algún tratamiento. Él quiere su Saidcito, yo soy la que estoy un poco frenada porque en realidad tengo bastantes proyectos", contó Alejandra anteriormente.

Sin embargo, como la historia dice "profesionalmente", su felicidad se debería a algo relacionado a alguna de las empresas o negocios de la 'Gringa de Gamarra'. Seguramente, Alejandra Baigorria se siente muy feliz, pues el éxito en el trabajo siempre la ha acompañado, con algunas dificultades de vez en cuando. Ella aclararía este logro más adelante, pues se mostró abierta a compartir su felicidad.

Enfrentando la polémica de la ex de su novio

Recientemente, Alejandra se pronunció sobre la polémica generada por su examiga Macarena Vélez, quien reveló detalles de su relación pasada con Said Palao. "Qué voy a opinar, de cosas irrelevantes no opino, estoy ocupada en mis negocios, en mis cosas, en mi matrimonio como para preocuparme en temas irrelevantes", afirmó Alejandra.

También sugirió que Macarena busca figurar en la televisión: "Las cosas se toman de quién viene y cómo viene. Tú sabes cómo es el negocio en la televisión. Si ya no figuras, ya no estás en un programa, ¿qué hacen algunos? Pues tienen que buscar la forma de figurar... no me molesta, mientras todos tengan plata y busquen su forma de figurar, chévere, yo tengo otra forma".

Macarena Vélez no se quedó callada y respondió a las declaraciones de Alejandra. "Si personas quieren dar a entender que no trabajo, que no genero dinero ese es su problema. Claramente he estado hasta hace poco de vuelta en este programa y trabajado también siempre con historias, con marcas adicionales, de todo", expresó Vélez.

A pesar de la polémica, Alejandra Baigorria sigue adelante con sus proyectos personales y profesionales. Su reciente logro y la emoción que mostró en redes sociales demuestran su dedicación y esfuerzo constante. Sus seguidores están ansiosos por saber más sobre la buena noticia que la hizo llorar de felicidad.