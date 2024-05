Flavia Laos preocupa a sus fans con problemas en la piel: "Me dieron los resultados"

Flavia Laos usó sus redes sociales para pronunciarse sobre su aspecto físico que ha generado preocupación en sus seguidores por lo que la modelo no dudó en aclarar la situación.

Como se recuerden anteriores videos la cantante se lució con manchas rojas en el rostro en el cuello lo que despertó la curiosidad de sus seguidores por lo que uno dudaron en cuestionarla.

Rompe su silencio

Flavia Laos no dudó en usar sus redes sociales para responder las preguntas de algunos usuarios quienes se mostraron preocupados por las manchas que tenía en el rostro y en el cuello.

La modelo inicialmente pensó que se trataba de una simple alergia sin embargo la situación sería peor de lo que imaginaba.

A través de una imagen que publicó en sus historias de Instagram la artista se mostró evidentemente triste y confirmó que tiene un problema de salud severo que por el momento no prefiere comentarlo ya que se encuentra afectada.

Flavia muestra sus manchas en la piel

"Ya tengo mis resultados chicos si no es alergia, bueno fuera... No me siento preparada para contarlo, tal vez en algún momento lo haré, estoy tomándome un tiempo para mí. Me dieron los resultados recién ayer", explicó la expareja de Austin Palao.

En una reciente publicación a sus historias se puede ver a la cantante haciendo su rutina de ejercicio como de costumbre y evidencia las manchas rojas en su abdomen y parte de sus brazos.

"Aquí tu dálmata favorito haciendo update: Hay buenas noticias ya se me fue de los brazos y la espalda que bendición", escribió la modelo.

Hasta el momento Flavia no ha vuelto a tocar el tema en sus redes sociales y se mantiene enfocada en su carrera como artista ya que hace poco acaba de estar en México codeándose con diversos artistas del país.

Yaco Eskenazi apoya a Nicola Porcella tras 'chape' con Flavia Laos: "Son jóvenes y solteros"

Tras la aparición de imágenes que mostraban a Nicola Porcella en una discoteca con Flavia Laos, donde supuestamente se estaban besando, Yaco Eskenazi fue preguntado al respecto y mencionó que ambos son solteros y tienen la libertad de actuar según consideren apropiado. Además, agregó que no veía nada negativo en ello, ya que se conocen desde hace bastante tiempo.





"No he visto, pero son jóvenes y son solteros, y están en México. Ellos se conocen hace mucho tiempo y creo que siempre se han tenido cariño y respeto como amigos. Yo no he visto el beso, pero bueno, son jóvenes y están solteros, si quieren darse un besito, allá ellos", indicó el nuevo participante de 'El Gran Chef Famosos'.

También mencionó que tiene conversaciones frecuentes con Porcella, quien actualmente es el protagonista de la telenovela mexicana 'Amor sin receta', además de ser presentador en 'Qué Buena Hora', junto a Omar Fierro y Michelle Vieth.

"Me propone a cada rato que vaya a visitarlo, cuando tengo un programa en México, lo obligo a que me dé un espacio", dijo entre risas. "Hablo con él casi interdiario, la verdad que estoy muy contento y orgulloso con todo lo que le está pasando y por cómo está manejando hoy en día su carrera. Cuando tenga un tiempo espero ir a visitarlo, él es muy gracioso", acotó.